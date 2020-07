Partono i lavori per la ‘nuova’ piazza Mazzini: pronta in due mesi e mezzo

Avviato il cantiere che riqualificherà Piazza Mazzini di Lecco

Non solo il parcheggio ma l’intera piazza sarà trasformata

LECCO – Il cantiere è stato allestito e da domani entreranno nel vivo i lavori che avranno una durata decisamente contenuta: due mesi e mezzo quelli concordati tra Linee Lecco e l’impresa San Galli, aggiudicataria dell’opera, per cambiare “volto” a piazza Mazzini.

“Avremmo voluto effettuare l’intervento tra aprile e maggio ma le note vicende legate al Coronavirus ci hanno costretto a rimandare” ha sottolineato il presidente di Linee Lecco, Mauro Frigerio presentando l’intervento.

Una riqualificazione che parte dal parcheggio ma che si estenderà a tutta la piazza, rinnovandone l’aspetto e la funzionalità interfacciandosi con la vicina Piazza Garibaldi.

“La storica struttura a pensilina già presente sarà il nuovo centro della piazza da rivitalizzare – ha spiegato il progettista Michele Spreafico – la statua di Giuseppe Mazzini resterà nella sua posizione e sarà valorizzata con un parterre e delle sedute per i passanti”.

Sarà inoltre realizzata una fontana a raso ad abbellire il punto di svolta delle vetture, in prossimità di Piazza Garibaldi. “Il vero monumento, il Teatro della Società e il suo bar annesso – ha aggiunto il progettista – saranno valorizzati con un maggiore ‘respiro’ sul lato adiacente alla piazza, con un ampliamento della pavimentazione nobile che riprenderà la pietra del teatro”.

Saranno installate inoltre delle colonnine elettriche occulte, da utilizzare in caso di eventi e manifestazioni, e anche dei totem informativi. L’illuminazione sarà incrementata su doppia scala, con più pali della luce e a livello pedonale con illuminazione sull’aiuola centrale e in prossimità del teatro.

Quarantasei posti auto

Riguardo al parcheggio in gestione a Linee Lecco, sarà automatizzato e composto da 46 posti auto, sei posti per auto elettriche e saranno previste postazioni di ricarica per le bici elettriche.

Ingresso e uscita saranno rivolte verso il centro della piazza ma l’attuale ingresso del parcheggio sarà preservato per un eventuale apertura futura, quando sarà compiuta la riorganizzazione viabilistica già in programma tra il viale della Costituzione e l’ingresso al lungolago.

La nuova piazza è il primo step

Il progetto della nuova piazza Mazzini è infatti una fase del piano complessivo di riordino che il Comune di Lecco intende apportare alla zona, con la desemaforizzazione di viale Costituzione e l’installazione di nuove rotatorie, all’incrocio con viale Da Vinci, sul Lungolago (altezza ristorante Larius) e in piazza Manzoni.

Lo ha ricordato il sindaco Virginio Brivio: “La riqualificazione della piazza è una parte degli interventi su questo asse viabilistico. La sfida per Piazza Mazzini -ha suggerito il sindaco – è stata quella di tenere assieme la funzione di snodo per veicoli e soprattutto per i mezzi pubblici che li hanno una delle principali fermate, ottimizzando gli spazi oltre che consentire il dialogo con la vicina piazza Garibaldi, sede di eventi pubblici e momenti di aggregazione. Un equilibrio che è stato trovato”.

Anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Corrado Valsecchi, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto. Alla presentazione dei lavori, oltre a Valsecchi, erano presenti (invitati da Linee Lecco) anche gli altri candidati sindaci Mauro Gattinoni, Peppino Ciresa e Silvio Fumagalli.