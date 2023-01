Pista di pattinaggio a Lecco, è già record: segnati oltre 42 mila visitatori

Riscontrato un + 40% di avventori rispetto all’edizione 2019/2020

“Dopo anni di impegno costante, è splendido notare come la pista continui a crescere edizione dopo edizione”. Questa domenica, 5 febbraio, ultimo giorno d’apertura

LECCO – Edizione da record per la pista di pattinaggio XXL di Lecco: oltre 42 mila visitatori hanno sfrecciato sul ghiaccio in Piazza Garibaldi, da venerdì 25 novembre, data di apertura, a domenica 29 gennaio. La struttura infatti non ha ancora cessato la sua attività: continuerà ad accogliere avventori ancora per qualche giorno, fino a domenica 5 febbraio, ma già i numeri riscontrati sono importanti, soprattutto se paragonati al 2019/2020, anno rispetto al quale la pista ha segnato un + 40%.

Ad accorrere in pista non solo visitatori provenienti da Lecco, ma da tutta la Lombardia. Non nasconde la soddisfazione il direttore della pista Michele Uga: “Il record di visitatori dimostra come il nostro lavoro sia stato apprezzato come non mai da lecchesi e turisti di ogni età. Dopo anni di impegno costante, è splendido notare come la pista abbia risposto egregiamente alle aspettative, continuando a crescere edizione dopo edizione”. Un segno indubbio di come l’attrazione, ormai tradizione natalizia consolidata, sia gradita al pubblico lecchese e non solo.

“Questi risultati sono stati possibili – aggiunge Uga – anche grazie al gioco di squadra portato avanti insieme al Comune e ad altre realtà del territorio, che ha contribuito a rendere Lecco ancor più attrattiva a livello turistico durante le festività. Facendo rete in questo modo, abbiamo generato un flusso notevole di pubblico di cui ha giovato non solo la pista di pattinaggio, ma anche le altre attività commerciali presenti”.