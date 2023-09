Politecnico. Al via l’anno accademico, due grandi eventi con let’sPOLIt

Martedì 26 settembre il Welcome Party nel campus di via Previati a Lecco

Mercoledì 27 settembre invece prenderà vita la terza edizione di Let’sMovie

LECCO – L’Associazione Studentesca let’sPOLIt, in occasione dell’avvio del nuovo anno accademico, ha in programma due grandi eventi aperti al pubblico per la prossima settimana. L’associazione let’sPOLIt, così come i rappresentanti degli studenti presenti al Polo, hanno lavorato sodo durante tutta l’estate per proporre un ricco programma di eventi per dare il benvenuto alle nuove matricole e il bentornato ai “vecchi” studenti.

Martedì 26 settembre, a partire dalle ore 17, si terrà nel cortile del campus di via Previati il Welcome Party, serata di benvenuto per le matricole e di bentornato per tutti gli studenti del Politecnico a Lecco. L’evento, a ingresso libero e inteso come celebrazione dell’inizio del nuovo anno accademico, prevede musica, cibo e bevande, e piccole attività organizzate per favorire la socializzazione. Ad esibirsi: in apertura due giovani dj studenti del Politecnico – Giovanni Ripamonti (del gruppo Afterhours) e Gabriele Sala – seguiti dal noto dj milanese Kharfi, attivo come giovane produttore di musica elettronica. Durante la serata il team di Let’sPOLIt, costituito da più di 30 volontari, coglierà l’occasione per lanciare il nuovo merchandising realizzato ad hoc per il nuovo anno accademico grazie al prezioso contributo della cooperativa sociale Sprint di Civate e del giovane grafico e illustratore Giovanni Bonassi, in arte gionasssi.

Mercoledì 27 settembre invece prenderà vita la terza edizione di Let’sMovie, serata gratuita di cinema all’aperto ospitata anch’essa dal Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Rispetto alle passate edizioni, il programma della serata prevede grandi novità trasformando una proiezione per studenti in un cineconcerto aperto a tutta la città. L’evento inizierà alle 19 con la performance live della pianista Francesca Badalini, che intratterrà il pubblico con le più grandi colonne sonore del cinema contemporaneo. Durante l’esibizione verranno proiettati alcuni cortometraggi del giovane regista lecchese Yuri Palma, che racconta con le proprie immagini i suggestivi paesaggi del territorio lariano.

Alle 21 avrà inizio la proiezione del cortometraggio “Liberty” di Stanlio e Ollio, musicato dal vivo dalla stessa pianista Badalini attraverso un pianoforte Yamaha C5 a tre quarti di coda. Successivamente, la proiezione in lingua originale del lungometraggio di Spielberg “Catch me if you can” interpretato dai premi Oscar Leonardo Di Caprio e Tom Hanks. A corredo dell’evento saranno esibite alcune auto e moto d’epoca, da scoprire tra una birra e qualche pop-corn prima delle proiezioni.

Per l’intera durata degli eventi sarà possibile consumare cibo e bevande. Il team di volontari di Let’sPOLIt spillerà birra in bicchieri biodegradabili e compostabili gentilmente offerti da Silea a sostegno di una visione sostenibile e a minimo impatto ambientale. Le iniziative sono realizzate con il contributo del Politecnico di Milano e grazie al prezioso sostegno di Univerlecco, realtà da sempre vicina agli studenti del Polo di Lecco.