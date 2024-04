Politecnico. Progetto Active 3, avviato lo studio clinico con i volontari over 60

Progetto finanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, con capofila Univelecco

I”pazienti” sono stati sottoposti a diversi test per rilevare dati relativi sia ad aspetti della condizione fisica, sia alla sfera cognitiva

LECCO – Sono entrate nel vivo le attività previste dallo studio clinico rivolto agli oltre 200 volontari over 60, reclutati lo scorso 6 febbraio nell’ambito dell’azione “Piattaforma di Coaching personalizzato” del progetto Emblematico Maggiore ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, finanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, con capofila Univelecco.

Sono trascorse due settimane durante le quali, con il coordinamento del prof. Giuseppe Andreoni, del laboratorio Sensibilab, sensori e sistemi biomedicali e dello staff di ATS Brianza, un nutrito gruppo di lavoro composto da 8 psicologi di ASST Lecco e da 2 fisioterapiste di Villa Beretta, Presidio di Riabilitazione dell’Ospedale Valduce, ha accolto al campus i volontari ingaggiati per lo svolgimento delle attività previste dal progetto. Nello specifico, i “pazienti” sono stati sottoposti a diversi test per il rilevamento di importanti dati relativi sia ad alcuni aspetti della condizione fisica, sia alla sfera cognitiva.

Per quanto riguarda l’ambito motorio, i test eseguiti sotto la supervisione delle fisioterapiste, sono stati il “Six Minute Walking Test” (6 MWT), il “Box & Block test” e il “TUG” (Timed Up and Go). Il 6 MWT è ampiamente utilizzato nella pratica clinica per valutare la capacità di svolgimento delle attività quotidiane e il grado di limitazione funzionale di un individuo. I partecipanti sono invitati a camminare il più velocemente possibile per sei minuti su una superficie piana. Nel corso della camminata vengono rilevati diversi parametri, tra cui la distanza percorsa, la frequenza cardiaca e la saturazione emoglobinica, che forniscono informazioni sulla salute cardiovascolare e respiratoria. Parallelamente al 6 MWT, il “Box & Block test” valuta la coordinazione mano-occhio e la destrezza manuale, mentre il “TUG” mira a verificare il rischio di caduta, l’equilibrio statico e dinamico del soggetto che è chiamato ad alzarsi da una sedia, camminare per una breve distanza e tornare a sedersi.

Per quanto concerne l’area cognitiva, gli psicologi di ASST Lecco, hanno invece condotto una serie di attività volte a verificare il grado di attenzione di concentrazione dei soggetti sottoponendoli ad alcuni semplici test come riprodurre un disegno appena visionato, ripetere una lista di parole o, ancora, ricordare un brano appena ascoltato.

Le indagini condotte verranno effettuate nuovamente alla fine del progetto ActivE³ in modo da verificare il livello di mantenimento dello stato di salute dei soggetti esaminati. È fondamentale sottolineare che tutti i test sono stati eseguiti nel rispetto delle normative etiche e legali, garantendo la sicurezza e il benessere dei partecipanti. I dati raccolti contribuiranno infatti a valutare l’efficacia della terapia comportamentale di promozione dell’attività fisica che verrà implementata attraverso la piattaforma di coaching personalizzato.