Ponte di Malavedo, notte di lavoro per la posa delle nuove passerelle

Le delicate operazioni sono iniziate verso le 21 di lunedì sera

In posto anche il sindaco Gattinoni: “Un’opera importante, attesa da anni”

LECCO – La pioggia battente non ha fermato il varo delle nuove passerelle pedonali sul ponte di Malavedo. I due manufatti, realizzati dalla Carpenteria Carlo Mazzoleni, sono giunti in luogo verso le 20 di lunedì sera. Per consentire le delicate operazioni di posa la strada è stata chiusa (riaprirà martedì mattina alle 6). Le passerelle sono state imbragate e posizionate tramite una gru sui plinti gettati quest’estate a fianco del ponte. Una ventina di minuti per installare quella a valle, fissata verso le 21, poi è toccato a quella a monte.

In posto a supervisionare i lavori erano presenti anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Alessandro Crippa e l’ing. Giuseppe La Greca.

“Un’opera importante che aspettavamo da anni, frutto di un’accurata progettazione – ha commentato il primo cittadino – dopo questo importante passo nelle prossime settimane verrà realizzata la gettata di cemento per il camminamento in entrambe le direzioni. La passerella a monte, inoltre, si raccorderà con quella già esistente lungo via Credee, di fronte all’alimentari A&O, e verranno realizzati nuovi posti auto dove un tempo girava il tram”.

L’intervento, del valore di 300 mila euro, consegnerà ai residenti due nuovi passaggi pedonali riqualificati e sicuri, dopo che la precedente passerella a valle del ponte era stata chiusa tre anni fa per problemi di stabilità. I vecchi passaggi sono stati demoliti e si è proceduto alla realizzazione di due nuove passerelle, innestate su una struttura indipendente dal ponte (qui i dettagli dell’intervento).

GALLERIA FOTOGRAFICA