Ponte Vecchio, il semaforo a settembre: bandita la gara

Indetta dal Comune la gara d’appalto per l’impianto semaforico al Ponte Vecchio

Obiettivo installarlo a settembre. Ad agosto cambiano i sensi di marcia tra i due ponti

LECCO – Sarà pubblicata nelle prossime ore sul sito del Comune la gara d’appalto per l’acquisto dei semafori che andranno a regolare il traffico a senso alternato sul Ponte Vecchio: l’importanza del bando non riguarda tanto la cifra, 47,8 mila euro la base d’asta, quanto le tempistiche dell’intervento, che dovrebbe essere realizzato a settembre.

L’obiettivo ideale dell’amministrazione comunale era quello di compiere la piccola grande ‘rivoluzione’ viabilistica del Ponte Azzone Visconti prima dell’inizio delle scuole ma le difficoltà di approvvigionamento del materiale già rilevate in altri interventi lasciano pensare che si potrebbe andare oltre il suono della prima campanella.

L’impianto semaforico modificherà la fruizione del ponte a fasce orarie, ovvero la mattina tornerà ad essere transitabile verso il capoluogo, da metà pomeriggio fino alle 20 il ponte potrà essere invece percorso in direzione della sponda opposta e infine la sera e nei fine settimana sarà invece vietato ai veicoli per diventare un ponte esclusivamente pedonale.

Nel frattempo qualcosa cambierà già dal prossimo mese: “Ad agosto procederemo con l’inversione dei sensi di marcia nelle strade situate tra Ponte Azzone Visconti e Ponte Kennedy – spiega l’assessore alla Mobilità, Renata Zuffi – in modo che le persone che utilizzano queste strade prendano l’abitudine dei nuovi sensi di marcia, prima che venga introdotto il senso alternato a fasce orarie sul ponte Azzone Visconti”.

Le strade interessate dal cambio di senso sono via Visconti, via Bezzecca e parte di via Aspromonte. Ci sarà invece da attendere per la rotonda che andrà a sostituire i semafori tra viale Costituzione, viale Da Vinci e Lungolario.