Poste italiane consegna a Lecco i vaccini AstraZeneca

I vaccini AstraZeneca sono stati consegnati all’Asst Lecco

Il trasporto è avvenuto con mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere

LECCO – Sono arrivati a destinazione ieri, martedì, i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sd, per la consegna a Lecco del vaccino AstraZeneca.

Nella mattinata di martedì alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie al personale SDA, per raggiungere la loro destinazione finale presso l’ASST Lecco – Presidio Ospedaliero Manzoni.

Vaccini sicuramente utili all’azienda ospedaliera struttura principale per la campagna vaccinale in provincia. In questi giorni anche nel lecchese dovrebbe iniziare la “fase 1bis” destinata agli addetti delle residenzialità psichiatriche, centri diurni, operatori dell’assistenza domiciliare, farmacisti, dentisti, odontoiatri e confprofessioni, il personale della sanità militare, della Polizia di Stato, gli ambulatori accreditati e altri medici liberi professionisti, informatori scientifici del farmaco.

Sono circa 4 mila le persone interessate nel lecchese.