Prefettura di Lecco presente nella Cabina di Coordinamento PNRR

Oggi l’insediamento ufficiale in collagamento con il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni

Il Prefetto di Lecco: “”Nostro compito è garantire che ogni progetto venga realizzato in maniera efficiente e trasparente”

LECCO – Questa mattina, presso la Prefettura di Lecco, si è ufficialmente insediata la Cabina di Coordinamento dei programmi e degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’incontro inaugurale si è svolto in contemporanea con le altre Prefetture italiane, connesse in videocollegamento con la Prefettura di Roma, dove il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha presieduto la cabina di coordinamento centrale.

A Lecco, la riunione è stata guidata dal Prefetto Sergio Pomponio e ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali locali, tra cui il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il Presidente della Provincia Alessandra Hoffman, e il Direttore dell’Ufficio Territoriale regionale Brianza, Paolo Diana. L’obiettivo dell’organismo è quello di definire un piano di azione per l’attuazione efficace dei programmi del PNRR a livello provinciale, garantendo un monitoraggio costante e promuovendo sinergie tra le amministrazioni locali e i vari soggetti attuatori.

Il Prefetto Pomponio ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei lavori della Cabina, sottolineando la sua importanza strategica per il rilancio economico e sociale del territorio. “Il nostro compito – ha dichiarato Pomponio – è garantire che ogni progetto previsto dal PNRR venga realizzato in maniera efficiente e trasparente, apportando benefici tangibili al territorio provinciale”.

Durante il collegamento con Roma, il Presidente del Consiglio Meloni, insieme ai Ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e degli Affari Europei Raffaele Fitto, ha ribadito l’importanza delle strutture territoriali di coordinamento per un’attuazione efficace del PNRR. Questo coordinamento rappresenta un passo fondamentale verso una ripresa robusta e sostenibile, in grado di affrontare le sfide attuali e future del nostro Paese.

L’iniziativa a Lecco, come nelle altre Prefetture, mira a creare un sistema di governance locale che permetta di monitorare e ottimizzare l’implementazione dei progetti, assicurando che i fondi del PNRR vengano utilizzati al meglio per il beneficio delle comunità locali.