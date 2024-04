Presentato a Milano GeoCult, il festival lecchese delle geoscienze

L’appuntamento dal 3 al 12 maggio alla Piccola

La prima edizione del festival italiano delle geoscienze è stata presentata a Palazzo Pirelli

MILANO – Far conoscere al grande pubblico le scienze della terra attraverso una serie di appuntamenti, di taglio divulgativo, che vedono come protagonisti studiosi ed esperti del settore. È questo l’obiettivo di GeoCult, il primo festival italiano delle geoscienze, in programma a Lecco, dal 3 al 12 maggio 2024 in piazzale Cassin, nell’area ex ‘Piccola Velocità’.

L’iniziativa, lanciata in occasione dei 200 anni dalla nascita del celebre scienziato lecchese Antonio Stoppani, è stata presentata oggi a Palazzo Pirelli alla presenza, tra gli altri, degli assessori regionali all’Ambiente e Clima e al Territorio e Sistemi Verdi.

Mettere al centro la scienza

“L’intelligenza e l’originalità di questo nuovo festival – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia – consiste nel fatto che mette al centro la scienza. È infatti fondamentale far comprendere ai cittadini l’importanza di un approccio scientifico e rigoroso ai temi legati all’ambiente, perché le loro scelte quotidiane influiscono sul futuro del territorio. Promuovere la conoscenza su questi temi significa infatti creare maggiore consapevolezza e di conseguenza favorire comportamenti virtuosi”.

Promuovere conoscenza scientifica tra i cittadini

“Il festival è un’iniziativa innovativa che – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi – affronta temi importantissimi non rivolgendosi solo agli addetti ai lavori, ma a un ampio pubblico, attraverso un ricco e variegato programma di iniziative interattive. In questo modo si diffonde conoscenza tra i cittadini su questi argomenti di cruciale importanza”.

“Sui temi del dissesto idrogeologico, e in generale sui temi ambientali – ha aggiunto l’assessore – la sfida è abbinare in modo sinergico ed efficace le competenze degli scienziati e la ricerca tecnologica. Solo così si possono approcciare in modo efficace questi temi”.

All’appuntamento hanno partecipato anche il sindaco e l’assessore all’attrattività territoriale del Comune di Lecco e il consigliere regionale e presidente della Commissione speciale ‘Valorizzazione e tutele dei territori montani’, che ha evidenziato come “per ottenere un cambio radicale nell’approccio alla lotta al cambiamento climatico sia fondamentale muoversi su una base scientifica” e come, in quest’ottica, iniziative mirate a divulgare la scienza siano fondamentali.

Un ricco programma di eventi

Nei giorni del festival la città ospiterà un ricco programma di convegni, talk scientifici, laboratori e attività di intrattenimento durante i quali verranno approfondite tematiche legate alla geologia, alla speleologia, alla paleontologia, favorendo allo stesso tempo una riflessione sull’importanza della prevenzione del rischio grazie alle esperienze di chi opera ogni giorno in contesti di emergenza. Tra le iniziative proposte anche la mostra immersiva ‘Il Bel Pianeta’.