La società del presidente Gerolamo Pirola compie 50 anni

Presentato il volume di oltre 300 pagine che ripercorre la storia del judo a Lecco

LECCO – Presentato nel pomeriggio di ieri, venerdì, in sala consiliare il volume “Judo Club Samurai Lecco – Storia e origini della società nel cinquantesimo anniversario”, realizzato con il contributo dei Comuni di Lecco e Olginate in occasione dell’importante anniversario della società dilettantistica, fondata nel 1971.

La pubblicazione, di oltre trecento pagine, ripercorre anno dopo anno la storia del judo a Lecco: tra le attività messe in campo dall’associazione nei primi cinquant’anni di esercizio e gli avvenimenti significativi figurano, oltre alle numerose gare e ai grandi risultati degli atleti, anche stage, manifestazioni, gemellaggi e collaborazioni con altre società del territorio e non solo. Ampio spazio è dedicato anche alle diverse discipline praticate accanto al Judo, come il karate e l’aikido, attività introdotte a Lecco dall’associazione rispettivamente nel 1972 e nel 1996; tra gli altri corsi, promossi sin da subito dal Judo Club Samurai Lecco, figurano la difesa personale e la ginnastica femminile. Il volume racconta la storia delle arti marziali nel capoluogo lombardo dal 1959 ai giorni nostri.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore all’Educazione e allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri, l’assessore del comune di Olginate Marina Calegari, il sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia Antonio Rossi, il consigliere della società Canottieri Lecco Lucia Micheli e l’autore del volume, presidente e maestro dell’associazione, Gerolamo Pirola.

“Lo storico Judo Club Samurai Lecco è un’associazione che dà importante lustro al nostro territorio, rispecchiando la vocazione sportiva che da sempre contraddistingue il lecchese – dichiara l’assessore all’Educazione e allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del libro, che raccoglie il materiale che in cinquant’anni di vivace attività l’associazione ha collezionato, dando così vita a un volume che di fatto sarà un tassello importante della storia cittadina: questa, infatti, oltre a essere una storia sportiva è al contempo una significativa storia di educazione che ha interessato generazioni di giovani. Un ringraziamento sentito al Presidente Gerolamo Pirola, il cui entusiasmo e passione risultano contagiosi e che continuano inesauribili dal 1977; insieme a lui mi piace ricordare e ringraziare tutti gli istruttori e gli atleti che hanno contribuito a costruire questi primi cinquant’anni di storia, ricchi di soddisfazioni e traguardi raggiunti”.

Info e prenotazioni: Arturo Pavesi 320 2655183; Gerolamo Pirola 333 7343357; jodoclubsamurailecco@yahoo.it

UN PICCOLO ESTRATTO DEL LIBRO