Sabato la scuola scende in piazza, appuntamento in piazza Cermenati

La mobilitazione lanciata sui social dal gruppo “Priorità alla scuola”

LECCO – Continua la mobilitazione di studenti e famiglie per la riapertura delle scuole: a Lecco sabato mattina scenderanno in piazza nel sit in annunciato social da “Priorità alla Scuola”, un gruppo nato a livello nazionale che è stato creato anche a Lecco.

L’appuntamento è alle 10:00 in Piazza Cermenati.

“Priorità alla scuola chiede che le scuole di ogni ordine e grado siano messe in sicurezza dal punto di vista sanitario e siano, in emergenza, le ultime a chiudere e le prime a riaprire – spiegano i promotori dell’iniziativa – Chiediamo maggiori investimenti nella prevenzione e la volontà, a un anno dall’inizio della pandemia, di non scaricare ancora sulle scuole colpe che sono da imputare alla gestione lombarda della pandemia: la scuola non è colpevole!”