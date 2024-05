Protezione civile: conclusi gli incontri con le scuole della provincia

Al termine il progetto “Ambasciatori”, più di 1500 studenti coinvolti

La giornata conclusiva si terrà sabato 11 maggio con la consegna dei diplomi

LECCO – Sta per concludersi il progetto “Ambasciatori” nell’ambito dell’attività “La protezione civile incontra la scuola”, realizzato dai Centri di promozione della Protezione civile di Regione Lombardia, dall’Unità organizzativa Protezione civile di Regione Lombardia, dalle Province di Lecco e Lodi, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. La giornata conclusiva del progetto è prevista sabato 11 maggio alle 9.00, nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco.

L’evento di chiusura prevede la consegna del diploma di ambasciatore ai 173 ragazzi che, nei mesi scorsi, sono entrati nelle scuole delle province di Lecco e Lodi, per spiegare ai giovani studenti buone pratiche di protezione civile. Sono ben 1500 gli studenti, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, coinvolti nel progetto.

Nel territorio lecchese gli istituti secondari di secondo grado coinvolti sono stati 7: Badoni, Fiocchi, Parini e Grassi di Lecco, Bachelet di Oggiono, Fumagalli di Casatenovo e Viganò di Merate, le scuole primarie visitate sono state 21.

“Ringrazio tutti i ragazzi e i volontari che hanno partecipato al percorso formativo iniziato lo scorso autunno – afferma l’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa – Queste iniziative sono fondamentali per promuovere la cultura della protezione civile tra i più giovani, contribuendo alla crescita di cittadini attivi che sappiano contribuire allo sviluppo della società. In Lombardia abbiamo un “esercito del bene” composto da oltre 27 mila volontari di Protezione civile, sono certo che anche questi ragazzi presto ne faranno parte”.

Anche la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha sottolineato l’importanza del progetto: “Le attività di divulgazione della cultura di protezione civile sono fondamentali per informare e rendere la cittadinanza consapevole dei rischi presenti sul territorio, per affrontarli al meglio in caso di situazioni di emergenza. Il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado permette di partire dai cittadini più piccoli e dalle loro famiglie. La rilevante partecipazione a questa attività dimostra la grande voglia dei giovani di essere partecipi e un impegno costante del volontariato”.

“Un ringraziamento particolare a tutti i volontari e al personale della Provincia di Lecco, che si sono resi disponibili e, ancora una volta, si sono messi in gioco per migliorare il sistema provinciale di protezione civile e per la realizzazione del progetto Ambasciatori. Promuovere la cultura della protezione civile vuol dire farsi trovare pronti per portare aiuto e soccorso ai cittadini. Anche in questo progetto porterò le esperienze dei 600 volontari che hanno partecipato alla recente esercitazione ‘Uniti nel rischio 2024’, un piccolo esercito di pace, ma anche ambasciatori del volontariato” aggiunge il Consigliere provinciale Stefano Simonetti delegato alla Protezione civile.

