Quarto Ponte, il sindaco Mauro Gattinoni: “Sarà a due corsie”

Lunedì mattina incontro in Regione con i tecnici Anas

Il punto del sindaco di Lecco durante il Consiglio Comunale

LECCO – Il progetto per il Quarto Ponte tra Lecco e Pescate prevede l’utilizzo in entrambi i sensi di marcia: a confermarlo, lunedì sera in Consiglio Comunale, è stato il sindaco Mauro Gattinoni, rispondendo alle domande di attualità.

“Dopo quasi quattro mesi dalla nostra richiesta, questa mattina (lunedì, ndr) io e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann siamo stati in Regione dove abbiamo incontrato l’assessore Terzi, i tecnici regionali e Anas – ha fatto sapere il sindaco -. In questa circostanza l’ing. Prisco, responsabile della Struttura Territoriale Lombardia di Anas, ha confermato che l’importo attuale dell’opera è di 35 milioni di euro e che impiegherà 22 mesi per essere realizzata. Ha aggiunto che il ponte è già predisposto per l’utilizzo in ambedue i sensi di marcia, ovviamente previa l’effettuazione degli interventi sui due svincoli, lato Lecco e lato Pescate, con una minima variante, cioè la rimozione della ciclabile e dei new jersey per poter ricavare la seconda corsia in uscita da Lecco”.

Su specifica richiesta del dirigente di Anas il Comune di Lecco ha confermato l’impegno ad occuparsi della progettazione del raccordo in zona Bione: “Entro la fine di questa settimana trasmetteremo il cronoprogramma” ha fatto sapere Gattinoni.

Lato Pescate, invece, andrà realizzata una nuova immissione della Provinciale 72 sulla SS36, senza però chiudere l’attuale rampa di accesso: “Relativamente allo svincolo di Pescate Regione ha precisato di non avere a disposizione le risorse per la progettazione preliminare né per questo bilancio né per il prossimo, si parla di circa 100 mila euro – ha detto Gattinoni – il Sottosegretario Piazza (presente all’incontro insieme al consigliere dem Fragomeli) ha fatto però sapere che l’opera in questione rientra tra le richieste che Regione ha presentato all’interno del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas”. Per farla breve, l’opera è in lista per ottenere i finanziamenti: “L’obiettivo politico è che scali la lista delle priorità e ciò può accadere secondo un’adeguata ‘lobby’ territoriale che possa rappresentare l’importanza dell’opera” ha commentato Gattinoni.

In questi giorni la Provincia di Lecco indirizzerà una lettera a Regione, firmata dai sindaci di Lecco e Pescate: “In questa missiva rappresenteremo di nuovo le istanze del territorio dopo di ché spetterà a Regione fare la propria parte a livello istituzionale”. “Preciso – ha concluso il sindaco – che per i tecnici l’allineamento dei due cantieri, ponte e svincolo da Pescate, non è necessario, potranno cioè procedere anche separatamente”.