Raddoppio della ciclopedonale Bione-Rivabella: sabato l’inaugurazione

La nuova corsia pedonale è costata 850 mila euro di cui 810 mila finanziati da Regione Lombardia

Sabato il taglio del nastro e la presentazione del progetto “Palestra Cognitiva Allena-Mente”

LECCO – Si terrà sabato prossimo, il 14 dicembre, alle ore 15, l’inaugurazione della nuova corsia pedonale di Bione-Rivabella, che si affianca alla riqualificata pista ciclabile.

I lavori, realizzati dalla ditta F.lli Bianchi S.r.l. e avviati lo scorso luglio per un costo complessivo di 850.000€ (di cui 810.000 da Regione Lombardia), hanno visto la creazione di una nuova corsia dedicata ai pedoni, oltre alla realizzazione di piazzette con posa di nuove panchine, rastrelliere e torrette per la manutenzione delle biciclette, una postazione di ricarica per le bici elettriche (in prossimità dell’area skyfitness). L’intervento ha visto, inoltre, la completa riqualificazione del manto della pista ciclabile con relativa segnaletica, permettendo così di separare chiaramente i flussi pedonali da quelli ciclabili e migliorare la fruibilità e la sicurezza del collegamento.

Durante l’inaugurazione sarà presentato il progetto “Palestra Cognitiva Allena-Mente”, percorso di fitness mentale per stimolare abilità cognitive quali ragionamento, elaborazione delle informazioni e memoria. Allo stesso tempo sarà possibile godere di una dimostrazione dell’attività del Nordic Walking e della presenza delle bici inclusive per persone con disabilità all’interno del progetto Born to be Wild by Bike. L’evento, aperto a tutti, è promosso in collaborazione con La Vecchia Quercia, Fiab Lecco Ciclabile, l’Impresa Sociale Girasole e Nordic Walking Lecco.

Il ritrovo è previsto presso l’ingresso della pista ciclabile, in corrispondenza della rotonda tra viale Brodolini, via della Spiaggia e via Marinai d’Italia.