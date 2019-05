Tempo di lettura: 3 minuti

“Fiabe straordinarie di famiglie non ordinarie”, “All you need is love” e “Boy erased: vite cancellate”

Letteratura, arte e cinema per sensibilizzare bambini e adulti sulle tematiche dell’omofobia

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale contro l’omofobia e la transfobia, l’Associazione Renzo e Lucio, organizza una serie di appuntamenti sul territorio lecchese per sottolineare l’importanza della giornata e aiutare a riflettere su alcune tematiche.

Venerdì 17 maggio alle 18,30 al Palazzo delle Paure, in collaborazione con Comitato Arci Lecco e la Libreria Volante di Lecco e con il patrocinio del Comune di Lecco presentazione del libro per bambini “ Fiabe straordinarie di famiglie non ordinarie” degli autori lecchesi Matteo Perego ed Elisa Binda edito da Einaudi Ragazzi.

Il libro, fresco di stampa dal 12 maggio nelle librerie, vuole raccontare attraverso le fiabe la presenza e l’esistenza di vari tipi di famiglie.

Le fiabe parlano di una streghetta con due papà maghi, due fratellini e le loro mamme piratesse, una coppia di orchi che adotta un elfo, un giovane mago che si sente una strega, un papà single fantasma e di tante altre famiglie non ordinarie.

Elisa Binda sottolinea “Abbiamo scritto questo libro per dare a ogni bambino una fiaba in cui riconoscere sé stesso e la propria famiglia e per portare le fiabe più vicino al mondo di oggi. Le storie sono divertenti, avventurose e con dei personaggi un po’ pazzi”

Sabato 18 maggio dalle 14,30 alle 17,30 ,nella sede Arci in via Cesare Cantù 18 a Lecco, CNGEI scout di Valmadrera, in collaborazione con Renzo e Lucio e il Circolo Arci di Lecco presentano “ All you need is love”, un’istallazione interattiva contro l’omofobia.

I responsabili di CNGEI Valmadrera, presentando l’iniziativa, affermano: “ Abbiamo fatto in quest’anno un percorso sull’inclusione e sulla prevenzione delle discriminazioni, parlando di diritti soprattutto sul diritto essere se stessi e di esercitare liberamente la propria sessualità.

Con la mostra “ All you need is love “ non facciamo solo vedere quello che è stato il nostro percorso ma vogliamo sensibilizzare e far vivere questa esperienza anche ad altri all’interno della nostra comunità, dove spesso questo temi non vengono trattati”.

Venerdì 24 maggio al Cine Teatro De Andrè di Mandello proiezione del film “ Boy Erased: vite cancellate” in collaborazione con la Pro Loco e con il Patrocinio del Comune di Mandello.

Un film che affronta il tema delle Teorie Riparative che pur essendo anti scientifiche vengono ancora riproposte in alcuni Paesi, Italia inclusa.

Mauro Pirovano presidente di Renzo e Lucio afferma “ le teorie riparative sono presunte cure dell’omosessualità, spesso proposte da realtà religiose e da gruppi integralisti, che rischiano di essere un reale pericolo per più deboli. Un film ispirato ad una storia vera raccontata da un romanzo autobiografico in cui l’autore, dopo anni di frustanti tentativi di riparazione della propria omosessualità, finalmente si decide di raccontare e rivelare. Un film che parla in modo forte e deciso sul tema del rapporto fra genitori e figli.”