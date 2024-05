Ricette mediche elettroniche, nessuna interruzione del servizio

Continua il servizio anche per coloro che non hanno ancora confermato questa scelta

“I cittadini lombardi hanno ancora tempo per effettuare la scelta sulla modalità di ricezione delle ricette elettroniche”

LECCO – Dal 1° maggio non ci sarà nessuna interruzione del servizio dell’invio delle ricette mediche dematerializzate per chi ancora non ha confermato questa scelta tramite i canali messi a disposizione dalla Regione Lombardia. Oggi, infatti, il 50% dei cittadini che ha il profilo attivo ha confermato il servizio. È dunque importante proseguire questo percorso di ‘sensibilizzazione’ per consentire a sempre più lombardi di continuare ad usufruire di un servizio sempre molto apprezzato.

“I cittadini lombardi – spiega l’assessore regionale al Welfare Bertolaso – hanno ancora un ampio periodo di tempo per effettuare la scelta sulla modalità di ricezione delle ricette elettroniche. La campagna informativa su questo tema, iniziata già da due mesi e che vede il coinvolgimento di Ats, Medici di Medicina Generale e farmacie, proseguirà finché l’adesione non sarà massima”.

Per confermare l’interesse a mantenere attivo il servizio, i cittadini possono usare uno dei canali messi a disposizione:

online, accedendo alla sezione ‘Profilo e Impostazioni’ del Fascicolo Sanitario (in alto a destra) selezionando ‘Notifiche’ e poi la voce ‘Ricette’ scegliendo l’invio di SMS o e-mail;

presso gli sportelli scelta e revoca della Asst di competenza;

dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta;

in farmacia;

app del fascicolo sanitario.

LA LOCANDINA