Riqualifica dei laghi lombardi: 7 milioni di euro alla provincia di Lecco

8 progetti lecchesi per il miglioramento dell’assetto fognario finanziati da Regione Lombardia

In totale sono 24 i milioni erogati dalla Regione a 8 province Lombarde a fronte di 41 proposte d’intervento

LECCO – Migliorare la qualità delle acque e delle sponde dei laghi: questo è l’obiettivo di Regione Lombardia che ha messo a disposizione 24 milioni di euro da ripartire in 8 province lombarde, dimostrando in maniera concreta l’intento di voler conservare la biodiversità dei bacini lacustri e aumentarne la funzionalità ecologica.

A beneficiare di questi fondi anche la provincia di Lecco, a cui verranno assegnati 6,9 milioni di euro, suddivisi in 8 progetti come segue:

53.234 euro saranno destinati per l’estensione rete fognatura in Località Maggiana (Comune di Mandello del Lario);

2,2 milioni di euro per l’adeguamento dell’impianto di Mandello del Lario;

317.500 euro per la separazione della rete fognaria di via Manzoni a Lecco;

1 milione di euro per la dismissione dell’impianto di depurazione di Dorio e il collettamento verso il Comune di Dervio;

1,5 milioni di euro per l’adeguamento del collettore intercomunale nei comuni di Oggiono e Galbiate;

390.000 euro per la realizzazione di reti di acque bianche con recapito nel Lago di Sartirana e la fognatura bianca in frazione Cassina Fra’ Martino in Comune di Merate;

645.000 euro per la risoluzione degli sversamenti di fognatura in Via San Martino nel Comune di Mandello del Lario;

670.000 euro per la realizzazione di reti di acque bianche con recapito nel Lago di Sartirana.

Restano per ora fuori, anche se ammissibili a finanziamento, gli interventi di separazione della rete fognaria a Civate e Oliveto Lario (frazione Onno), e il completamento della separazione delle reti Vassena e Limonta.

Non solo, l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo afferma: “Gli interventi finanziati favoriranno la riduzione del carico puntuale in ingresso a lago, al fine di ottenere effetti positivi sulla balneazione e sulla fioritura di alghe”.

Le opere riguarderanno le zone in prossimità del lago, soprattutto quelli riferibili alla sistemazione e al miglioramento dell’assetto fognario: al contenimento dell’impatto degli scarichi delle acque reflue urbane; alla gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano. I contributi regionali andranno a favore di Province, Autorità di bacino lacuale, Comuni, enti gestori aree protette, Uffici d’Ambito. Dei 24 milioni di euro messi a disposizione, 11, 5 arriveranno nel 2022, 12, 5 nel 2023.

Regione Lombardia non è nuova a questo tipo di sovvenzioni: già nel luglio scorso aveva finanziato 65 progetti nell’ambito di recupero delle sponde, del risanamento dei laghi e degli interventi di biodiversità. La Giunta regionale ha dunque deciso di portare avanti questa linea, finanziando immediatamente 35 progetti su 41 proposte d’intervento, di cui 8 in provincia di Lecco.

Per quanto riguarda le altre Province, i soldi stanziati sono: 747.000 euro per Sondrio; 5,9 milioni di euro per Varese; 1,3 milioni di euro per Como; 3,1 milioni di euro per Mantova; 4, 2 milioni per Brescia; 353.400 per Milano e 1, 1 milioni di euro per Bergamo.