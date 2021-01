Riqualificazione aree e riutilizzo edifici dismessi, bandi verso la scadenza

Rigenerazione urbana, ultime settimane per le manifestazioni d’interesse

Incontro tra Comune, professionisti e associazioni di categoria

LECCO – Ultime settimane per far pervenire le manifestazioni d’interesse agli avvisi pubblici emessi dal Comune di Lecco per dare attuazione alla Legge Regionale 18/2019 in tema di rigenerazione urbana e rilancio dell’edilizia sostenibile.

“Obiettivi – ricordano dall’amministrazione comunale – la valorizzazione del territorio attraverso la riqualificazione delle aree (scadenza bando 31 gennaio) e la conservazione del territorio attraverso il riutilizzo degli edifici dismessi da più di cinque anni (scadenza 11 febbraio) con il fine di farli rientrare nel circuito economico”.

Alla presenza dell’assessore allo Sviluppo urbano del Comune di Lecco Giuseppe Rusconi, l’Amministrazione comunale ha promosso nei giorni scorsi un incontro per i professionisti e le associazioni di categoria interessati, per illustrare il contenuto degli avvisi pubblici e spiegare quell’interlocuzione possibile tra Comune e proponenti, oltre che per rimarcare le priorità in tema di rigenerazione urbana: ripristino di situazioni di degrado, efficientamento energetico ed energie rinnovabili, resilienza e adattamento climatico, mobilità sostenibile, infrastrutture “verdi e blu”, ovvero dedicate agli spazi verdi e al reticolo idrografico minore.

“Il cappello per tutte queste priorità è quello della sostenibilità e della riduzione del consumo di suolo – spiega l’assessore Rusconi – A tal proposito abbiamo voluto coinvolgere fin da subito non solo i soggetti interessati, quali i professionisti e le associazioni di categoria, ma anche i cittadini: ci sembra giusto come Amministrazione partire dai loro bisogni per trovare le soluzioni più giuste. Questo processo è essenziale per una pianificazione e riqualificazione congiunta.”

L’Amministrazione comunale ha deciso, inoltre, di aderire al progetto di partenariato della Fondazione “De Iure Publico” per la formazione dei dipendenti comunali, in particolare per coloro che fanno parte dei settori edilizia e urbanistica. La prima lezione sarà proprio dedicata al tema della rigenerazione urbana.