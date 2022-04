Momento di incontro venerdì per i due club lecchesi di Rotary e Lions

I rispettivi presidenti hanno presentato i progetti portati avanti in questi mesi

LECCO – Lo scorso venerdì il Rotary Club Lecco e il Lions Club Riviera del Lario si sono riuniti per parlare di service. Maria Venturini, presidente del Rotary Club Lecco ha ringraziato Giannino Castiglioni, presidente del Lions Club Riviera del Lario per aver accettato l’invito a questo interclub:

“Questa serata è l’occasione per iniziare un progetto di cooperazione. Il Rotary Club Lecco crede fermamente nella collaborazione dei club di servizio che, unendo le forze, possono sviluppare progetto ancora più importante. All’interno del Rotary Club Lecco il legame fra i soci è forte ma non basta se vogliamo rendere più efficaci le nostre azioni di service a favore della collettività, così come dobbiamo cercare e garantire la collaborazione con le Istituzioni.”

Giannino Castiglioni ha ringraziato di cuore la presidente del Rotary Club Lecco per le sue parole e ha risposto con una conferma alla volontà di creare altri momenti di condivisione per service sempre più di rilievo. Dopo i ringraziamenti i presidenti dei due Club hanno illustrato alcuni progetti.

Maria Venturini ha ricordato alcuni dei service realizzati dal Rotary Club Lecco: il contributo a favore della Nostra famiglia- IRCS Medea per la ricerca sulla dislessia infantile e per la sensibilizzazione su questo tema nelle scuole; l’acquisto di macchinari per la lavorazione e la distribuzione di beni alimentari raccolti dalla Cooperativa Il Grigio di Calolziocorte al mercato ortofrutticolo di Milano ed altrimenti destinati a diventare rifiuti; la Teledialisi, la prima iniziativa in Italia per l’utilizzo di postazioni periferiche di diagnosi remota presso i Centri di Assistenza Limitata (CAL) territoriali, il ciclo di incontri “Lecco ed il suo territorio: uno sguardo al futuro” – una serie di eventi pubblici per sensibilizzare la classe dirigente e i cittadini sul futuro di Lecco e del suo territorio, sponsorizzata da diversi enti pubblici e che lo scorso 16 aprile ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Concerto nel corso del quale si esibiscono i vincitori del concorso pianistico internazionale E. Pozzoli che quest’anno il Club offrirà ai cittadini il prossimo 24 maggio, ecc.

Il presidente del Lions Club Riviera del Lario, a sua volta, ha ricordato alcuni service del suo club come la passeggiata gastronomica Mirella Paravia e la regata velica, con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida da donare a un non vedente.

Castiglioni, infine ha sottolineato che il proprio “club è gemellato con altri 5 club Lions internazionali potendo così offrire, sia service locali, sia a più ampio raggio.” I due presidenti dei club hanno infine ringraziato i numerosi soci per la partecipazione, con un invito reciproco a organizzare nuovamente un interclub e approfondire la relazione.