Sabato e domenica all’Oto Lab arriva Misca Market, spazio al progetto ‘Act Local Think Global’

LECCO – Sabato 2 e domenica 3 dicembre, a spazio Oto Lab, l’associazione Save The Lake ETS in collaborazione con Misca Market e EbE presenta il progetto «ACT LOCAL THINK GLOBAL». Un progetto all’insegna della condivisione e dello scambio di idee nell’ottica della circolarità dei materiali e dei prodotti.

Nell’arco delle due giornate lo spazio di via Mazzucconi ospiterà stand di espositori del mondo dell’artigianato, del vintage e del second hand, un interessante laboratorio didattico per i più giovani sul riutilizzo e l’upcycling dei materiali ed una mostra sul tema “Natura”; il tutto accompagnato da tanta bella musica.

Con Misca Market oltre 25 professionisti dell’artigianato e del settore second-hand esporranno i loro prodotti e racconteranno le tecniche usate nel loro processo creativo, sensibilizzando sulla circolarità dei prodotti. Su prenotazione sarà possibile partecipare ad un workshop per i ragazzi sulla realizzazione di oggetti partendo da materiale di scarto, grazie a EbE. Le dimostrazioni e lo speciale laboratorio didattico avranno l’obiettivo di stimolare la creatività e sensibilizzare sul reale valore delle risorse. Sabato 2 dicembre (14 -18) saranno inoltre proposte attività didattiche, a partecipazione libera, sul riutilizzo dai materiali dal partner tecnico dell’evento Silea SpA.

In uno spazio dedicato sarà allestita una mostra nella quale verranno esposti quadri della Bernabò Home Gallery rappresentanti il tema “Natura”. Interessante anche l’esposizione di “Mondo Lichene”, un progetto che ha studiato questi organismi sul territorio lecchese focalizzandosi in particolare sulla loro interazione con alcuni inquinanti presenti nell’aria. Infine, artisti selezionati suoneranno andando a creare un ambiente coinvolge e immersivo, che faciliterà lo scambio di idee.

Anche la scelta dello spazio che ospita l’evento è in linea con lo spirito che anima l’iniziativa. Oto Lab è il primo concreto tentativo a Lecco di riqualificare un ex insediamento industriale con uno scopo diverso da quello residenziale. Un progetto pionieristico, che ha da subito coinvolto la parte attiva, creativa e giovane della città.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lecco e si inserisce nel progetto regionale “Gener-azione: Nuovi servizi per una nuova generazione” scritto da Informagiovani Lecco, finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con ANCI Lombardia.

ACT LOCAL THINK GLOBAL



Spazio Oto Lab – via Padre Domenico Mazzucconi 12, Lecco (Rancio)

Sabato 2 dicembre dalle 14 alle 18

Domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18

SAVE THE LAKE

Save the Lake ETS è un’associazione culturale attiva sul territorio lecchese dall’estate 2021. Da due anni organizza e/o collabora a progetti sociali rivolti principalmente ai giovani con attività di coinvolgimento che uniscono lo sport all’aperto, l’attenzione per l’ambiente e il divertimento condiviso.

Come associazione culturale che ha a cuore le tematiche ambientali, Save the Lake non solo organizza giornate ecologiche sul territorio ma appoggia e si fa portavoce di progetti legati al riutilizzo e al riciclo delle risorse e dei materiali, mettendo al primo posto l’interconnesione uomo-natura. Save the Lake inoltre collabora con le realtà locali ed in particolare supporta il mondo dell’artigianato. Crediamo che l’impegno concreto, con il supporto delle realtà locali e delle istituzioni possa fare la differenza.

MISCA MARKET

Misca Market è un progetto che propone e vuole sviluppare un mercato itinerante nel territorio del lago di Como rivolto principalmente agli artigiani, al mondo vintage e degli hobbisti.

Misca Market ripone inoltre un’attenzione particolare nelle location scelte, prediligendo borghi storici, edifici e aree che hanno riacquistato vita grazie ad interventi di riqualificazione.

Misca Market si basa sui concetti di sostenibilità, artigianalità e valorizzazione del territorio con l’obiettivo di creare una rete di supporto a tutte le piccole attività presenti, permettendo il confronto e la crescita reciproca.

EBE

EbE è uno studio di design, innovativo e basato sulla ricerca, che fornisce alternative di riutilizzo creativo ai materiali di scarto. Intercettiamo avanzi tessili, scorte, campioni ed esploriamo soluzioni di maggior valore e finalità. Che si tratti di un prodotto, di un’installazione o di una semplice

connessione, lo studio applica la stessa rigorosa attenzione al contesto, al processo e ai dettagli. EbE offre servizi come ridefinizione del prodotto, mostre, upcycling per marchi e workshop.

Simbolo della giovinezza e dell’eterna ciclicità, Ebe è la dea greca che ridona la vita; raffigurata come la coppiera degli Dei, nell’atto di versare loro nettare. EbE è l’alter ego delle tre fondatrici, Allegra Rusconi, Giulia Brugnoli e Benedetta Spandri, è l’espressione di un viaggio verso un pensiero progettuale circolare.