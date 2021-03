Balzo in avanti dei contagi da Covid nelle scuole della provincia di Lecco

Sono 75 le classi in quarantena di cui 27 nel capoluogo

LECCO – Deciso balzo in avanti delle classi di studenti che sono state messe in quarantena a seguito di casi di Covid registrati tra alunni e personale scolastico: sono 75 attualmente le classi interessate dalla misura dell’isolamento fiduciario a casa, di queste 25 sono classi di istituti superiori e 27 sono quelle di scuole della città di Lecco.

Un aumento che si è concentrato in pochi giorni, solo domenica erano una cinquantina le classi in quarantena, di cui circa dieci di istituti superiori e 14 nel solo capoluogo di provincia.

Del resto proprio le scuole sono state al centro del primo Dpcm del governo Draghi, che ne ha stabilito la chiusura nelle aree in zona rossa (vedi articolo), ancor prima Regione Lombardia ha rafforzato le misure di contenimento del virus nei comuni in zona “arancione scuro” decidendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ad esclusione degli asili nido.

Da lunedì, nel frattempo, dovrebbero iniziare le vaccinazioni al personale scolastico cosi come fatto sapere da Regione Lombardia nelle scorse ore. Il portale per l’adesione alla campagna vaccinale resta lo stesso già utilizzato per gli Over 80 (clicca qui), dove il personale docente e non docente potrà registrarsi inserendo codice fiscale, numero di telefono e indirizzo di residenza, spuntando la casella “Soggetti appartenenti alle categorie prioritarie”.