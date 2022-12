San Nicolò 2022. Lecco ha premiato i suoi nuovi cittadini benemeriti

La cerimonia si è svolta questa mattina all’Auditorium Casa dell’Economia

Civiche benemerenze consegnate a: Vittorio Martinelli (am), Angelo Borghi, Pablo Atchugarry, Alizé Piana e Sandro Morganti

LECCO – La Città di Lecco ha conferito le civiche benemerenze in occasione del Santo Patrono, San Nicolò che si festeggia il prossimo 6 dicembre, con la tradizionale cerimonia svoltasi, questa mattina, all’Auditorium Casa dell’Economia.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Mauro Gattinoni, che ha salutato il numeroso pubblico e tutti i rappresentanti istituzionali, civili e militari presenti, tra i quali il Prefetto Sergio Pomponio.

Civiche benemerenze che sono state consegnate al pittore Vittorio Martinelli (alla memoria), allo storico e ricercatore Angelo Borghi, allo scultore Pablo Atchugarry, all’atleta Alizé Piana campionessa mondiale junior di wakeboard e all’imprenditore e filantropo Sandro Morganti.

Il sindaco, nel suo intervento di apertura, ricordando gli ultimi anni difficili tra Pandemia e Guerra in Ucraina, si è focalizzato su tre parole: fragilità, limite ed equilibrio.

“La fragilità quella del nostro tempo con cui fanno il conto soprattutto i nostri ragazzi adolescenti che fortemente hanno sofferto la frattura dei legami sociali imposti dalla Pandemia e che ora faticano a trovare una necessaria sicurezza di sé e una serena fiducia negli altri”. Il limite: “Ci sono limiti che è importante conoscere e riconoscere. Limiti che costituiscono la sfida per fare meglio, ma anche limiti civili ed etici che invece non possono essere superati”. Infine l’equilibrio: “Necessario affinché ci sia una crescita equilibrata e sostenibile”. (QUI l’intervento integrale).

Quindi il primo cittadino ha annunciato i principali interventi in programma per il prossimo anno, sottolineando l’importanza del “proficuo lavoro di squadra” e ringraziando “ogni giocatore in campo”, e ricordando che “la nostra città ha acquisito dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza – PNRR, una cifra di oltre 45 milioni di euro”.

Tra gli interventi principali in calendario ci sono: la riqualificazione dei magazzini dell’ex Piccola Velocità (4 milioni di euro), il rifacimento del lungolago (14 milioni di euro, di cui quasi 7 ottenuti dal PNRR) con il primo tratto coinvolto dai lavori che sarà quello compreso tra l’imbarcadero e la Malpensata, il finanziamento dei lavori del primo piano di Villa Manzoni e gli interventi alle strutture scolastiche.

Il sindaco ha poi ricordato come il 2023 sarà un anno importante per tre anniversari: i 130 dalla morte del poeta, scrittore e librettista Antonio Ghislanzoni, i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni ma, soprattutto, i 100 anni dalla nascita della città di Lecco.

“Nel centesimo anniversario dell’unificazione di Lecco due sono le spinte che vogliamo perseguire: una interna, e l’altra esterna – ha spiegato il sindaco: la prima, quella interna, riguarda i rioni per i quali avvieremo uno speciale ‘piano rioni’ e la seconda, quella esterna, viene da una nuova e diversa scelta di fare sistema con i comuni del territorio”.

Infine il Teatro della Società, dopo due anni e due milioni di euro di spesa necessari per risistemare la parte strutturale e impiantistica, per riaprirlo serve ancora uno sforzo e per questo il sindaco ha lanciato un appello: “Occorre il vostro contributo – aggiungendo – Tra qualche settimana confezioneremo una proposta concreta, ma già da ora è chiaro che occorre dotarsi di risorse e di strutture gestionali nuove”.

Dopo l’intervento del sindaco, la cerimonia è entrata nel vivo, con le consegne delle civiche benemerenze. Sul palco sono stati chiamati anche il presidente del Consiglio Comunale Roberto Nigriello e i consiglieri Andrea Corti e Luca Visconti.

La prima civica benemerenza è stata consegnata alla memoria di Vittorio Martinelli, con la motiviazione: “Il Comune di Lecco ringrazia Vittorio Martinelli per aver contribuito con la sua produzione artistica a esaltare la bellezza della nostra città”. A ritirare la benemerenza consegnata dai capigruppo Peppino Ciresa e Matteo Ripamonti è stata la moglie dell’artista, Luigia del Nistro, che trattenendo le lacrime ha dichiarato: “Vittorio sarebbe stato onorato di ricevere questa benemerenza perchè a Lecco ha dato la vita”.

E’ stato poi chiamato sul palco Angelo Borghi, al quale è stata consegnata la civica benemerenza da parte del capogruppo Filippo Boscagli e del consigliere Paolo Galli, con la seguente motivazione: “Il Comune di Lecco ringrazia Angelo Borghi per aver contribuito a indagare e a diffondere la conoscenza delle identità lecchesi e a valorizzare la storia della nostra città”. Borghi, dopo i ringraziamenti, ha ricordato come si è avvicinato ed ha iniziato il suo lavoro che prosegue tutt’ora.

E’ toccato quindi a Pablo Atchugarry, purtroppo assente, essendo all’estero per lavoro. Sul palco sono quindi saliti la sua biografa Valeria Campagna e Don Marino Colombo ritirando la benemerenza consegnata dai capigruppo Giacomo Zamperini e Corrado Valsecchi. L’artista ha lasciato un messaggio, letto dalla signora Campagna, col quale ha ringraziato l’Amministrazione Comunale di Lecco e ricordando a tutti come per lui “Lecco è casa, lavoro, bellezza e affetto”.

La motivazione con cui il Comune di Lecco ha conferito la civica benemerenza allo scultore è la seguente: “Il Comune di Lecco ringrazia Pablo Atchugarry per aver contribuito con la sua produzione artistica a far conoscere la nostra città oltre i confini nazionali”.

Assente giustificata anche la giovane atleta Alizé Piana, collegata in streaming dalla Francia dove è ricoverata in previsione di un intervento chirurgico. A ritirare la civica benemerenza, consegnata dai capigruppo Cinzia Bettega e Alberto Anghileri, è stata la nonna Lucia Cagliani accompagnata dal team della sua squadra Sambuca Effect Wakeboard School di Abbadia Lariana. “Sono felicissima di ricevere questa benemerenza e mi dispiace non poter essere presente – ha dichiarato Alizé durante la diretta streaming – Questa riconoscenza è però frutto di un lavoro di squadra, quindi ringrazio tutti i miei compagni perché quello che ho ottenuto oggi è anche grazie a loro”.

La motivazione con cui il Comune di Lecco ha conferito la civica benemerenza ad Alizè Piana è la seguente: “Il Comune di Lecco ringrazia Alizè Piana per aver dato lustro alla nostra città nel campo dello sport, dimostrando una straordinaria tenacia, determinazione e resilienza”.

Sostenuto, acclamato e applaudito dai suoi Falchi di Lecco presenti in sala, un commosso Sandro Morganti ha ritirato la civica benemerenza consegnata dal capogruppo Emilio Minuzzo e dal consigliere Nicolò Paindelli, ringraziando tutti e aggiungendo: “Volevo dire solo che Mauro è un grande sindaco”.

La motivazione con cui il Comune gli ha conferito la benemerenza è la seguente: “Il Comune di Lecco ringrazia Sandro Morganti per aver sostenuto, da imprenditore di successo, un impegno civile nei campi della solidarietà e del volontariato, dello sport e dei bisogni dei più deboli”.

Sul palco è poi salito anche padre Vitaly Korsakov, referente della chiesa ortodossa lecchese, che ha colto l’occasione per ringraziare a sua volta Sandro Morganti per quanto ha fatto a favore della popolazione ucraina consegnandoli un presente.

La giornata si è chiusa con una foto di rito a tutti i benemeriti, accompagnata dalle musiche dell’orchestra della Scuola Civica di Musica di Lecco diretta dal Maestro Marcello Corti, che ha allietato l’intera cerimonia, mentre Marco Gennuso docente di pasticceria presso l’ENAIP di Lecco e un giovane allievo hanno presentato le medaglie di cioccolato che sono state distibuite alle autorità presenti e ai benemeriti.