Scout. Alla Route Nazionale Agesci anche una delegazione lecchese

L’incontro in programma a Verona dal 22 al 25 agosto

Oltre 60 incontri, approfondimenti e dibattiti per analizzare la realtà dei giovani di oggi

LECCO – Sono più di 18 mila le capo e i capi dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) iscritti alla Route nazionale 2024, il percorso pensato per le Comunità capi che culminerà in un incontro nazionale a Villa Buri a Verona dal 22 al 25 agosto, in occasione del 50esimo anniversario dell’associazione.

Nei quattro giorni dell’evento, ci sarà l’opportunità di prendere parte a oltre 60 incontri, sessioni di approfondimento, momenti formativi e dibattiti, tutti finalizzati a esplorare la realtà dei giovani di oggi e a delineare le sfide e le strategie future dell’Associazione.

Tra gli ospiti che parteciperanno: Fra Paolo Benanti, Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei ministri; Enrico Giovannini, economista e statistico, già Ministro del Lavoro e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile; Elena Bonetti, parlamentare e già Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; Graziano Delrio, già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Rosy Bindi, già Ministro per le Politiche per la Famiglia; Roberta Pinotti, già Ministro della Difesa; Giovanni Bachelet, già parlamentare.

Inoltre, saranno presenti anche Simonetta Gola, giornalista e Direttrice Comunicazione di Emergency; Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera; Marco Damilano, giornalista; Nello Scavo, inviato speciale di “Avvenire”; Luisa Impastato, giornalista e nipote di Peppino Impastato; Rosario Maria Gianluca Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana; Mario Giro, della Comunità di Sant’Egidio; Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans; Fabio Geda, scrittore e educatore italiano; Enrico Brizzi, scrittore; Alice Rohrwacher, regista e sceneggiatrice; Martoz, fumettista, disegnatore e vignettista; Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico; Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell’Ambasciatore Attanasio e rappresentante della Fondazione Mama Sofia.

“L’incontro di Verona sarà un momento importante, non solo per i numeri delle persone che saranno coinvolte, ma anche per l’eccezionalità dell’evento. Le Route nazionali precedenti si sono tenute nel 1979 a Bedonia (Parma) e nel 1997 ai Piani di Verteglia (Avellino) e hanno rappresentato momenti di snodo dell’Associazione, che oggi conta più di 180 mila iscritti, tra capi e ragazzi” spiegano gli organizzatori.

“A fare da collante alla quattro giorni, il tema della felicità, che rappresenta oggi una scelta politica forte, controcorrente rispetto al negativismo e ai segnali di crisi e sfiducia, e che ritorna anche nel titolo di questo appuntamento, ovvero ‘Generazioni di felicità'” commentano gli organizzatori.

Saranno otto le prospettive da cui si guarderà alla felicità, ciascuna con un proprio percorso specifico: Felici di accogliere, Felici di vivere una vita giusta, Felici di prendersi cura e custodire, Felici di generare speranza, Felici di fare esperienza di Dio, Felici di essere appassionati, Felici di lavorare per la pace, Felici di essere profeti di un mondo nuovo.

Anche da Lecco e provincia saranno tanti i capi educatori a essere presenti all’evento per il futuro dell’educazione scout sul territorio e non solo. Più di 50 saranno gli adulti lecchesi impegnati, in rappresentanza dei gruppi Lecco 1, Lecco 2, Lecco 3 e Cernusco Lombardone 1, a testimonianza della rilevanza dello storico raduno.

“Nell’azione educativa la nostra Associazione realizza il suo impegno politico e la sua diffusione testimonia l’impegno civile al servizio del Paese – continua Stefano Valsecchi, capogruppo Lecco 3 – È molto rilevante che AGESCI nel suo cinquantesimo compleanno si ponga sfide sempre più ambiziose e che gli oltre 30 mila capi italiani siano stati coinvolti in un percorso di confronto e progettazione condivisa come la RN24″.

“Il tema al centro del percorso è quello della felicità. In questo momento storico rappresenta per noi una scelta politica forte. Un messaggio di coraggio e speranza, in controtendenza rispetto al negativismo e ai segnali di crisi, sfiducia e distruzione che minacciano l’umanità. Un invito a ricercare, costruire e donare la felicità al fianco di adolescenti sempre più fragili e disorientati, per essere buoni cittadini, capaci di partecipare e contribuire alla costruzione del bene comune” conclude così Stefano Valsecchi.

Maggiori informazioni sulla Route nazionale e su Arena 24 sono disponibili a questo sito