Scuola. Dopo Grassi e Bertacchi, lunedì scioperano gli alunni del Bovara

“Temperature inaccettabili all’interno delle classi durante le lezioni”

Il 14 dicembre gli studenti del Bovara si ritroveranno all’esterno della scuola per far sentire la propria voce

LECCO – Si sono svolte proprio questa mattina, sabato 11 dicembre, le proteste degli studenti dell’istituto Bertacchi e del liceo Grassi che, prendendo spunto dal malfunzionamento dei riscaldamenti nelle rispettive scuole, hanno richiamato l’attenzione della Provincia di Lecco sulle condizioni generali degli edifici in cui studiano.

Lunedì 13 dicembre, per il medesimo motivo, incroceranno le braccia anche gli studenti dell’istituto tecnico per geometri Bovara di Lecco che lamentano temperature inaccettabili all’interno delle aule durante le lezioni. I ragazzi si ritroveranno all’esterno della scuola, in via XI Febbraio, per far sentire le proprie ragioni. Un problema diffuso quello dello stato di manutenzione degli edifici scolastici su cui i ragazzi sembrano intenzionati ad accendere i riflettori.

Intanto è previsto per martedì 14 dicembre un incontro tra gli studenti del Bertacchi e la Provincia a cui potrebbe aggiungersi una delegazione del liceo Grassi e, a questo punto, non è escluso che anche il Bovara possa partecipare per esporre le proprie problematiche.