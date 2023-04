Sicurezza alimentare: numerosi i controlli dell’Ats della Brianza

Nel corso del 2022 eseguiti 1670 controlli ufficiali

Significativo il lavoro svolto dagli operatori del Sian dell’Ats Brianza

LECCO – La Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) è l’autorità incaricata all’attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare e sorveglianza nutrizionale. Un territorio quello di Ats Brianza che comprende due provincie ricche di insediamenti produttivi del settore agroalimentare.

Nel corso del 2021 l’Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in collaborazione con il Sian di Ats Brianza e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico hanno realizzato un progetto con lo scopo di razionalizzare e ridurre la variabilità nella appropriatezza dei controlli ufficiali eseguiti dall’autorità competente, in linea con gli obiettivi prefissati dal Piano Regionale di Prevenzione.

“Nel corso del 2022 – riferisce la dottoressa Nicoletta Castelli, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Brianza – abbiamo sperimentato il progetto, applicando l’algoritmo su tutti gli operatori registrati nell’anagrafe. Ciò, ci ha permesso di modulare dinamicamente il livello di rischio degli stabilimenti e quindi di garantire un’appropriata programmazione annuale dei controlli ufficiali. Considerato il grande risultato raggiunto, a partire del 2023 l’applicazione è stata estesa a tutti i Sian delle Ats Lombarde”.

Significativo il lavoro svolto dagli operatori del Sian dell’Ats Brianza sul territorio: nel corso del 2022 hanno eseguito 1670 controlli ufficiali, gestito 227 allerte alimentari attivate ed eseguito 418 campionamenti di alimenti e materiali destinati ad entrare a contatto con alimenti. Di questi solamente 14 sono risultati non conformi per la presenza di micotossine, fitosanitari, microrganismi patogeni, istamina.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai nostri operatori che, con competenza, professionalità e spirito di gruppo, contribuiscono quotidianamente a tutelare la salute di tutti noi – conclude la dottoressa Castelli – e soddisfatta per il grande contributo dato dai laureandi che hanno collaborato nella realizzazione e sperimentazione del progetto. A tutti va il ringraziamento mio personale e di tutta la nostra Agenzia”.

Un nuovo anno è iniziato, altri controlli e vari progetti verranno realizzati dal Dips e in particolare dalla SC IAN che nel 2023 supporterà la Uo Prevenzione della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia nel coordinamento dei Sian delle Ats Lombarde in materia di sicurezza alimentare, sorveglianza nutrizionale, acque destinata al consumo umato e micologia.