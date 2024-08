Sicurezza urbana, in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza

Dal Viminale 270 mila euro per Lecco, Cernusco e Imbersago

Grazie a questi fondi potranno essere realizzati nuovi impianti

LECCO – 90 mila euro per nuovi impianti di videosorveglianza nel Comune di Lecco. I fondi per la sicurezza urbana arrivano dal Viminale, in Provincia di Lecco ne benficieranno anche i Comuni di Cernusco Lombardone (140 mila euro) e Imbersago (40 mila euro), per uno stanziamento complessivo di 270 mila euro.

Il decreto che approva la graduatoria è stato firmato nei giorni scorsi, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 19 milioni di euro la cifra stanziata complessivamente per realizzare 243 sistemi di video sorveglianza. I progetti sono stati selezionai fra gli oltre 1.500 presentati tenendo conto dell’indice di delittuosità sul territorio e del numero di abitanti.

Lecco ha presentato il progetto cofinanziato ‘Eyes on Lecco’, aggiudicandosi i fondi. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mauro Gattinoni: “Siamo molto contenti dell’esito di questo bando: su oltre 1500 domande avanzate da tutta Italia, solo 243 sono state finanziate e Lecco si pone al 61mo posto. Il merito è della qualità specifica del progetto che abbiamo candidato, che nel dettaglio presenteremo pubblicamente a settembre”.

“Si tratta di un sistema integrato di video sorveglianza che va ad aggiungersi alle circa 200 telecamere già attive nel nostro comune, dotandoci di infrastrutture e tecnologie d’avanguardia – ha aggiunto il sindaco – Il valore del progetto è di 180 mila ero, finanziato metà dal Ministro e metà dal Comune, con risorse già previste a bilancio. Il mio ringraziamento va sicuramente alla Comandante Monica Porta e a tutto lo staff del Comando di Polizia Locale per aver centrato questo importante obiettivo”.

Anche il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza è intervenuto commentando il provvedimento: “Con l’erogazione da parte del Viminale di questi fondi, si garantisce più sicurezza e maggiori tutele alle nostre comunità. Si tratta di un fondamentale strumento di contrasto alla criminalità, al degrado e di deterrenza nelle nostre città, un segnale di grande attenzione alle esigenze dei cittadini”.