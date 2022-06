Solstizio d’estate, oggi è il giorno più lungo dell’anno

Oggi, 21 giugno, comincia l’estate astronomica

Nel giorno del solstizio d’estate il periodo di luce ha la sua massima durata

LECCO – Il caldo è già arrivato da giorni ma oggi, 21 giugno, alle 11.13, comincia l’estate astronomica vera e propria. Il solstizio d’estate, che dà il benvenuto alla bella stagione, è il giorno più lungo dell’anno, in cui il periodo di luce ha la sua massima durata (oggi il sole è sorto alle 5.32 e tramonterà alle 21.16).

La parola solstizio viene dal latino “solis statio”, sole e fermarsi. In astronomia è il momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima (estate) o minima (inverno) rispetto alla Terra. E’ quell’attimo in cui l’astro raggiunge il punto più alto (o più basso) rispetto all’orizzonte e porta così il maggior (o minor) numero di ore di luce.

E se oggi è il giorno più lungo dell’anno da domani le giornate cominceranno già ad accorciarsi piano piano fino al solstizio d’inverno il 21 dicembre, quando ci sarà il giorno più corto.

Le previsioni

Per quanto riguarda il meteo, il caldo, forse, allenterà un poco la sua morsa nel corso della prossima settimana: le temperature resteranno su livelli molto alti anche se possibili precipitazioni nella serata di martedì 21 giugno e mercoledì potrebbero portare una rinfrescata. La colonnina di mercurio continuerà a oscillare fra i 20 gradi, temperatura minima prevista martedì, e i 36 gradi, massima che si raggiungerà giovedì pomeriggio quando il cielo dovrebbe rimanere terso.