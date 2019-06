SostenibiLecco: la mobilità dolce un’opportunità per il territorio

Il futuro di Lecco è nella mobilità dolce

Un workshop per parlare di buone pratiche e strategie

LECCO – Buone pratiche e strategie per implementare la mobilità dolce dei territori: questo l’argomento di discussione del workshop voluto da Regione, Provincia e comune di Lecco e svolto oggi, lunedì, a palazzo delle Paure.

“Una buona opportunità per riflettere sullo sviluppo del nostro territorio – ha detto l’assessore del comune Gaia Bolognini -. La mobilità dolce rappresenta un’opportunità di crescita e un volano per l’economia e il turismo”.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco Virginio Brivio: “Non siamo all’anno zero in tema di mobilità dolce – ha detto -. Tanti interventi sono stati fatti ma adesso serve una attenzione di insieme, oltre a cercare di costituire una rete di accoglienza e una interconnessione con ferrovie e navigazione. Non bisogna poi dimenticare il tema legato alla sicurezza e alla convivenza tra bicicletta, pedoni e altri mezzi”.

“La mobilità dolce rappresenta il futuro per la fruizione del nostro territorio – ha detto il presidente della Provincia Claudio Usuelli -. Lecco ha firmato un protocollo di intesa con la provincia di Monza che ha come obiettivo la promozione della mobilità dolce”.

L’assessore regionale Claudia Maria Terzi ha illustrato le sfide della mobilità sostenibile in regione Lombardia: “Un territorio complesso dove le zone montuose si alternano a quelle fortemente antropizzate per arrivare a una pianura a vocazione agroalimentare – ha detto – La sostenibilità è diventata una priorità dei cittadini e quindi anche delle istituzioni. Mobilità sostenibile significa: ottimizzare le risorse ed efficentare il sistema; un cambiamento di mentalità e un’opportunità per le imprese”.

Il workshop ha visto gli interventi di Fabio Valsecchi (Provincia di Lecco) rispetto al progetto ciclabile Brezza sull’Adda; Paolo Dell’Oro (Fondazione Comunitaria del Lecchese); Giulietta Pagliaccio (vice presidente Fiab Italia); Giorgio Deligios (Comandante Carabinieri Forestali Lecco); Alessio Dossi (Assessore all’ambiente comune di Lecco); Mauro Barzizza (Centro Studi Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana).