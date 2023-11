Spuntano le luminarie di Natale, anche quest’anno si accendono le… Luci su Lecco

Un centinaio i commercianti che sosterranno l’illuminazione delle vie del centro

L’Associazione Amici di Lecco, invece, regalerà le suggestive proiezioni sui palazzi del centro città

LECCO – Proprio in queste ore gli addetti sono al lavoro nelle vie del centro città per installare le tradizionali luminarie natalizie. Una iniziativa sempre molto apprezzata e che vede protagonisti i commercianti di Lecco. Come per il Natale 2022, sono stati un centinaio i commercianti del centro che, con il coordinamento dell’Associazione Amici di Lecco, sosterranno l’illuminazione della principali vie durante le festività.

A proposito degli Amici di Lecco, anche quest’anno (sempre con il supporto di Confcommercio Lecco) l’associazione scenderà in campo con la splendida iniziativa “Luci su Lecco”, che renderà spettacolari i palazzi di piazza XX Settembre con luci e proiezioni. In attesa di scoprire tutti i particolari e le novità, anche quest’anno, grazie all’impegno di tante persone, il Natale a Lecco avrà un tocco di magia e suggestione per la gioia dei bambini ma anche dei più grandi. L’accensione delle luminarie e delle proiezioni è prevista per sabato 25 novembre.