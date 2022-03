I lavori riguarderanno gli impianti delle gallerie “Attraversamento Lecco” e “San Martino”

Per limitare i disagi prevista la chiusura alternata delle carreggiate nelle notti del 21 e del 31 marzo. Predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito

LECCO – Per consentire i lavori di manutenzione periodica agli impianti

all’interno delle gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino”, lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Lecco, Anas ha programmato la chiusura alternata delle carreggiate in orario notturno, al fine di limitare i disagi del traffico.

In particolare, nella notte di lunedì 21 marzo verrà chiusa la carreggiata sud (direzione Milano) dal km 55,600 al km 50,650 dalle ore 22 alle ore 5. In direzione Sondrio invece la statale verrà chiusa dal km 50,650 al km 55, 600 nella notte di venerdì 31 marzo dalle ore 22 alle ore 5.

Per via delle limitazioni, stabiliti percorsi alternativi in entrambi i sensi : nel caso della chiusura in carreggiata sud i veicoli provenienti da Sondrio potranno lasciare la statale 36 al km 55,700 (Uscita Lecco Malgrate/Lungolago) e proseguire in direzione Milano all’interno del percorso cittadino del comune di Lecco, riprenderanno la statale al km 50,150 (Ingresso Via della Pergola). Anche nel caso della chiusura in carreggiata Nord il percorso alternativo si svilupperà all’interno della viabilità del comune di Lecco: nello specifico i veicoli provenienti da Milano lasceranno la statale 36 al km 50,650 (Uscita Lecco centro) e proseguendo in direzione Sondrio all’interno del percorso cittadino del comune di Lecco, riprenderanno la statale al km 55,600 (Ingresso Pradello/Abbadia Lariana).