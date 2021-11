Anas ha programmato l’intervento per sistemare un giunto di dilatazione ammalorato

Restringimenti di carreggiata durante il giorno e chiusura nelle ore notturne

LECCO – Anas ha programmato i lavori di manutenzione del giunto di dilatazione ammalorato sul ponte Manzoni al km 49,470 in direzione Lecco lungo la Statale 36. Per permettere lo svolgimento degli interventi in sicurezza, il cantiere si svolgerà secondo le seguenti modalità:

restringimento carreggiata dal km 48,700 al km 49,500, direzione Lecco, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, alternativamente, a partire dalle ore 9.30 del 30 novembre fino alle ore 21;

fino alle ore 21; chiusura al traffico dal km 44,000 al km 49,500, direzione Lecco, su tutte le corsie a partire dalle ore 21 di martedì 30 novembre fino alle 5 del giorno successivo.

fino alle 5 del giorno successivo. restringimento carreggiata dal km 48,700 al km 49,500, direzione Lecco, dalle ore 5 alle ore 21 del 1° dicembre.

Durante le ore di chiusura la circolazione veicolare verrà deviata dallo svincolo di Civate (km 44,400) lungo la viabilità alternativa con rientro in statale allo svincolo Lecco Orsa Maggiore (km 55,700).