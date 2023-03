Strisce pedonali. il Comune risponde: “200 mila euro di manutenzioni”

Sindaco e assessore rispondono alla petizione per una maggiore manutenzione di segnaletica e attraversamenti

“Stanziati 140 mila euro per la manutenzione di attraversamenti pedonali delle scuole e 60 mila euro per gli attraversamenti più critici”

LECCO – “Il tema della sicurezza stradale e, in particolare, della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali è oggetto di massima attenzione da parte di quest’Amministrazione, anche in seguito ai purtroppo tragici eventi che hanno dimostrato alcune situazioni di maggior pericolo. Nel bilancio preventivo approvato martedì 14 marzo, sono state, infatti, investite importanti risorse economiche indirizzate a tale scopo”.

Così il sindaco Mauro Gattinoni e l’assessore alla viabilità Renata Zuffi rispondono alla petizione di circa cento firme consegnate in municipio da Corrado Valsecchi di Appello per Lecco (vedi articolo precedente) Nel testo, i firmatari chiedevano una maggiore manutenzione della segnaletica stradale, in particolare delle strisce pedonali, a fronte dei diversi incidenti accaduti in città.

Sindaco e assessore rimarcano i 140 mila euro per la messa in sicurezza di segnaletica e illuminazione di 11 attraversamenti scolastici (Via Amendola – Scuola Primaria E. de Amicis; Via Tonio da Belledo – Scuola Primaria G. Oberdan; due attraversmenti in Via Zelioli – Scuola Primaria E. Toti; Piazza Carducci – Scuola Primaria G. Carducci; Via De Gasperi – Scuola Primaria S. Stefano; Via Cà Rossa – Scuola Primaria S. Stefano; due attraversamenti in Viale Lombardia – Scuola Primaria N. Sauro; Corso Monte Santo – Scuola Primaria A. Diaz; Viale Montegrappa – Scuola Primaria C. Battisti controviale compreso).

Inoltre, fanno sapere, sono stati stanziati 60 mila euro per la manutenzione di segnaletica e illuminazione di 5 altri attraversamenti maggiormente critici in città (Via Papa Giovanni XXIII / Corso Matteotti; Via Costituzione / Via Aspromonte; Via Emanuele Filiberto / Via Poncione; Corso Bergamo in zona Beato Serafino; Via Leonardo da Vinci / Via Caprera).

“La fase di progettazione è già avviata – spiegano – quindi occorrono giusto i tempi tecnici per una celere realizzazione delle opere. Accanto a ciò, a partire dal prossimo mese di aprile, s’interverrà su tutti quegli attraversamenti che hanno perso di visibilità con nuova pitturazione delle strisce pedonali”.