Teatro della Società, si lavora nell’ala che ospita bar e camerini

I lavori del 2° lotto per il recupero funzionale dell’edificio sono entrati nel vivo

Rimossi anche i servizi igienici dei bagni a servizio di platea e palchi che saranno completamente riqualificati

LECCO – Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori del secondo e ultimo lotto per il recupero funzionale del Teatro della Società, un progetto che rappresenta un passo fondamentale verso la riapertura dello storico edificio, chiuso dal 2017. I lavori, affidati alla Neocos Srl di Borgomanero (NO), prevedono una spesa complessiva di 3.910.000 euro e includono opere di restauro e completamento, che vanno dalle facciate al rifacimento dei servizi igienici, fino alla riqualificazione del bar e al restauro della sala teatrale e dei palchetti.

3 milioni 460 mila euro il quadro economico del 2° lotto dei lavori che prevede importanti interventi, tra cui il rifacimento dei palchi e del locale bar, il restauro dei parapetti del palchetti e delle porte, l’impianto di illuminazione, nuovi servizi igienici, camerini e locali, e nuove poltrone nella platea, che sarà anche interessata dal rifacimento del pavimento con fori per impianto di riscaldamento e raffrescamento, che consentirà di utilizzare il teatro anche nei mesi più caldi dell’anno.

“Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di demolizione per la sistemazione e riqualificazione dell’ala umbertina annessa al corpo storico del teatro, che accoglie al piano terra il bar, ai piani superiori camerini e relativi bagni. Sono stati rimossi anche tutti i servizi igienici dei bagni a servizio dei palchi e platea, che saranno totalmente riqualificati” ha fatto sapere l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici) che sta seguendo l’iter.

“Ricordiamo che nella primavera/estate 2023 si erano conclusi i lavori del 1° lotto, tra le opere più importanti la bonifica totale dell’amianto che ha comportato un lunghissimo lavoro d’intervento sul dipinto del Sora con l’esito positivo che tutti conosciamo. Amianto che è poi stato trovato anche in altre parti del teatro, ma che è stato eliminato totalmente per poter riaprire il teatro in totale sicurezza” ha detto Sacchi.

I lavori dovrebbero terminare per la fine del 2025, con la riapertura dello storico teatro.