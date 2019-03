Presentata in municipio la rassegna “Altri Percorsi”, il primo spettacolo l’8 maggio

Gran finale il 15 giugno con un appuntamento inedito tra teatro e buona cucina

LECCO – Torna la rassegna Altri Percorsi, la rassegna teatrale organizzata dal comune di Lecco all’interno dei Circuiti Spettacolo dal Vivo di Regione Lombardia promossi dalla

Provincia di Lecco.

Teatro e grande musica andranno in scena sul palco del cineteatro Palladium di

Lecco, dove gli spettacoli prenderanno inizio alle 21 tutti i mercoledì del mese di maggio

con quattro appuntamenti, per poi concludersi il 5 giugno, con l’ultimo concerto. E’ previsto

inoltre uno spettacolo fuori abbonamento, eccezionalmente in programma sabato 15 giugno all’hotel NH Ponte Vecchio.

La rassegna partirà mercoledì 8 maggio con lo spettacolo “Essere Leonardo da Vinci”, un’intervista impossibile, a 500 anni dalla sua morte, per la regia di Massimiliano Finazzer Flory, che vestirà i panni dell’inventore e scienziato dialogando con Gianni Quillico e Jacopo Rampini, nel ruolo di giornalisti, ripercorrendo la vita, l’arte e l’inventiva del genio toscano.

L’assessore alla cultura del comune Simona Piazza

“La rassegna Altri Percorsi segue una linea di programmazione culturale improntata sulla sperimentazione di percorsi teatrali alternativi volti all’avvicinamento di nuovo pubblico e

anche di pubblico giovanile – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Anche quest’anno realizziamo il tutto inserendo due concerti di musica, appartenenti alla rassegna nella rassegna ‘Musica in Scena 2019’, mentre lo spettacolo conclusivo ‘Saga Salsa’ di Qui e Ora Residenza Teatrale, verrà realizzato grazie alla collaborazione della compagnia teatrale con Hotel NH Lecco Ponte Vecchio, un sesto appuntamento fuori abbonamento che vedrà anche la possibilità, a Lecco, di sperimentare una nuova formula fatta di teatro con cena”.

Il consigliere provinciale Luigi Comi

“Stiamo parlando di un teatro d’avanguardia che dà lustro a tutta la provincia di Lecco – ha detto il consigliere delegato alla cultura della Provincia di Lecco -. Oltre alla città di Lecco gli spettacoli coinvolgono tutta la provincia di Lecco”.

Silvano Tornioli referente del cine-teatro Palladium

“Un grazie a tutti i collaboratori e ai volontari che, sono sicuro, faranno in modo che tutte le serate degli spettacoli si svolgano nel migliore dei modi. E un grazie, più in generale, a tutti i volontari in tutti i settori senza i quali tantissime attività non vedrebbero la luce”.

Michael Redolfi General Manager NH Hotel Group

“Questo è il segno da parte di NH Hotel Group di voler investire in una piazza come quella di Lecco che sta crescendo sempre di più. Di sicuro, quella del 15 giugno, sarà una serata particolare che vedrà il connubio di teatro e degustazione dove non mancherà il divertimento”.

IL PROGRAMMA DI ALTRI PERCORSI, SCOPRI GLI SPETTACOLI