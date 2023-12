Treni. Sulla linea Milano-Lecco-Tirano interventi in ottica “olimpica”

I lavori, comunicati da RFI, interesseranno la tratta nel biennio 2024-25 e inizieranno a gennaio

Efficientamento e restyling nelle stazioni di Lecco, Colico, Lierna e Mandello. Attenzione anche a puntualità e comunicazioni

LECCO – Serviranno a migliorare il servizio ferroviario anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 gli interventi che i responsabili di RFI hanno previsto sulla linea Milano-Lecco-Tirano nel biennio 2024-2025, e che coinvolgeranno anche diverse stazioni nel territorio lecchese.

Soprattutto le fermate sede di incrocio dei treni saranno efficientate, per quanto concerne il territorio di Lecco quelle di Lierna e Mandello, che subiranno peraltro anche azioni di miglioramento dell’accessibilità e di restyling, insieme alle fermate di Lecco e Colico. Nuovi treni di ultima generazione saranno immessi sulla tratta, così come saranno soppressi alcuni passaggi a livelli o potenziati. Senza dimenticare la manutenzione straordinaria.

Implementata anche la comunicazione con i viaggiatori tramite le app di servizio e soprattutto sarà attivata una ‘Task force’ per incrementare la puntualità dei treni, lato RFI attraverso presidi manutentivi per ridurre i tempi di intervento sul guasto nonché azioni sugli impianti tecnologici a protezione dei passaggi a livello. La ‘Task force’ realizzerà incontri settimanali per migliorare le soluzioni operative, secondo le evidenze riscontrate rispetto agli interventi correttivi man mano attuati.