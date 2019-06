Treni, venerdì nero per i pendolari tra soppressioni per il caldo e ritardi

Carrozze senza aria condizionata e treni soppressi per il troppo caldo: un venerdì infernale per i pendolari

Alle due corse soppresse per “caldo”, se ne sono già aggiunte otto, cancellate dalla programmazione di Trenord

LECCO – Altro che due “soli” treni soppressi per il caldo così come annunciato da Trenord. E’ un vero e proprio venerdì nero quello che stanno vivendo i tanti pendolari utenti della linea S 8, Milano – Carnate – Lecco. Soppressioni e cancellazioni si stanno seguendo una dietro l’altra, andando ad aumentare il numero delle cancellazioni (due) originariamente previsto da Trenord. La società che ha in gestione il servizio ferroviario lombardo aveva previsto e comunicato ai propri utenti tramite App la soppressione di due convogli a causa delle eccessive temperature di questi giorni.

Troppo caldo anche per i treni

Un provvedimento già attuato ieri, giovedì, quando era stato spiegato che “per assicurare la manutenzione straordinaria delle carrozze dotate dei sistemi di condizionamento più vetusti, che non potrebbero funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni, Trenord ha predisposto la rimodulazione d’alcune corse su questa linea”. Cancellati quindi, come ieri, il treno numero 10880 in partenza alle 20.22 da Milano Porta Garibaldi e il 10887 corrispondente al viaggio di ritorno da Lecco alle 21.37.

Cancellazioni e soppressioni: un bollettino di guerra

Purtroppo i due treni soppressi non sono rimasti isolati. E sulla App di Trenord sono fioccate una notifica dietro l’altra. Soppressi per guasto al sistema di climatizzazione del treno quello in partenza alle 12.52 da Milano e il corrispondente da Lecco delle 14.07. Non verranno invece effettuati (senza che venga esplicitato il motivo) anche i treni in partenza da Milano Porta Garibaldi delle 13.52 e delle 16.22, 18.52. Anche da Lecco non saranno effettuati i treni in partenza alle 15.07, 17.37 e 20.07.

Problemi anche sulla linea Tirano – Sondrio – Lecco – Milano

Non va certo meglio sulla linea Tirano – Sondrio – Lecco – Milano. Cancellati il treno in partenza da Sondrio alle 14.47 e il corrispondente in partenza da Lecco alle 12.15, così come quello in partenza da Sondrio alle 13.47. Ritardi su tutta la linea .