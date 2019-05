Due giorni di iniziative in centro con studenti e associazioni

La manifestazione sostiene l’opera dei missionari in Amazzonia

LECCO – In tantissimi, ben 1200 bambini, divisi in gruppi da seicento l’uno, sono stati i protagonisti del sabato mattina in piazza Cermenati: una ‘marea’ bianca, così come il colore delle loro t-shirt, bianco perché simbolo di pace e uguaglianza, hanno raggiunto insieme ai loro insegnati e genitori il centro Lecco.

Sono gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie dell’Istituto Comprensivo 3 Stoppani che hanno preso al progetto del Pime di Lecco, istituto missionario con sede a Rancio, organizzatore della due giorni di fiera solidale a sostegno dei propri missionari impegnati in Amazzonia.

“Tutta un’altra festa” è il titolo dell’evento, una fiera del vivere solidale che vede proprio in piazza Cermenati il suo centro (con iniziative, stand di associazioni e operatori del mercato equo-solidale) nell’ambito della quale gli studenti hanno presentato i propri lavori.

“E’ la conclusione di un progetto biennale nelle scuole dell’istituto comprensivo. Gli alunni hanno lavorato per due anni sul tema della cittadinanza globale e con l’ufficio educazione mondiale hanno svolto dei percorsi sull’umanità in viaggio – spiega Chiara Frigerio, educatrice del Pime che ha coordinato gli incontri gli studenti – i bambini hanno preparato alcuni brani musicali per parlare di accoglienza, incontro, responsabilità e dialogo con il mondo e li eseguiranno sotto la guida del Maestro Caccialanza”.

Gli appuntamenti del pomeriggio

La mattinata si è chiusa con lo spettacolo di trampolieri del Teatro dell’Aleph. Nel pomeriggio saranno i Feliz da Vida ad animare la piazza con la Batucada brasiliana, anticipati da un Drum Circle di percussioni aperto a tutti. Infine alle 18 si esibirà il coro gospel dei Sol Quair.

Per tutta la giornata stand, laboratori, truccabimbi, concerti, spettacoli e la mostra interattiva “Il grido dell’Amazzonia” a sostegno dei missionari del Pime.

Inoltre, al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco, alle 20.45, andrà in scena lo spettacolo Mondominio, musical originale della compagnia teatrale La Mangrovia.

Il programma di domenica

La festa prosegue anche domenica:

10.30 – Apertura fiera

11 – Animazione in piazza con la compagnia teatrale La Mangrovia

14.30 – Performance del gruppo Crossdance de La Casa sul Pozzo

16 – Spettacolo I fili della pace con Debora Mancini e Daniele Longo

17 – Il grido dell’Amazzonia: incontro con la redazione di Mondo e Missione e Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire.

17.30 – i Luf in concerto.