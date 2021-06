Vaccino Pfizer o Moderna per la seconda dose anche a chi aveva ricevuto Astrazeneca

La decisione di Regione dopo la circolare del Ministero della salute e del parere di Aifa

MILANO – Dietrofront in Lombardia sulla sospensione della somministrazione di seconde dosi di vaccini diversi da Astrazeneca agli under60 già vaccinati con Astrazeneca: “Alla luce della circolare del Ministero della salute e del collegato parere Aifa, Regione Lombardia provvederà alla somministrazione eterologa della seconda dose di vaccino ai cittadini under 60 vaccinati con AstraZeneca in prima dose, ossia con vaccino Pfizer o Moderna”.

Lo comunica in una nota la Direzione Welfare della Regione Lombardia. Quest’ultima ha precisato che “la riorganizzazione del programma vaccinale avverrà negli stretti tempi necessari sulla base delle dosi di vaccino disponibili”.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato, Regione aveva comunicato invece la sospensione cautelare delle seconde dosi “eterologhe” (quindi con un vaccino diverso) per tutti gli under 60 in attesa della nota ufficiale del Ministero e di Aifa.