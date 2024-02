Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lerio si aggiudicano il bando per implementare la videosorveglianza

I corpi di Polizia locale dei quattro comuni sono associati e hanno potuto partecipare al bando regionale

Il focus dei progetti è l’ampliamento della strumentazione e delle telecamere sul territorio

VALMADRERA/MALGRATE/CIVATE/OLIVETO LARIO – A seguito del bando approvato dalla Regione Lombardia i Comuni di Valmadrera, Malgrate, Oliveto Lario e Civate, visto anche il recente ampiamento del servizio associato di Polizia Locale, hanno ottenuto il cofinanziamento del 60% del costo – sino a un massimo di 40.000 euro – del Progetto – “Sicurezza Comuni Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario 2024” al fine di rafforzare le capacità operative del Corpo Associato di Polizia Locale potenziando la videosorveglianza urbana di tutti e quattro i Comuni.

Gli obiettivi tendono a migliorare le caratteristiche della centrale operativa presso l’ufficio unico di Valmadrera, ampliare la rete in fibra ottica nei Comuni di Valmadrera e Malgrate per collegare delle nuove postazioni di videosorveglianza e collegando ulteriormente dei tratti di fibra ottica già posizionati negli ultimi anni con fondi propri messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. Fornire all’impianto di Oliveto Lario una nuova wokstation dedicata per la visualizzazione delle telecamere ambientali e installare 4 NAS per memorizzare in locale i transiti rilevati dai lettori targhe presenti nel territorio comunale, al fine di rendere più funzionale ed efficiente il collegamento del predetto impianto con la centrale operativa unica di Valmadrera; creare nuovi punti di ripresa in corrispondenza del palazzo municipale di Civate, in corrispondenza di via Papa Giovanni in prossimità del supermercato Iperal, in corrispondenza del parco comunale Tozio-Bellingera con collegamento tramite antenne al campanile di Valmadrera e conseguentemente alla centrale operativa unica di Valmadrera.

I progetti

A Valmadrera il progetto prevede la fornitura e l’installazione di nuovi apparati di ripresa, infrastrutture per la trasmissione dati e componenti per la control room inerenti il sistema di videosorveglianza cittadino. Sono previsti interventi per l’installazione di: un nuovo videowall per la control room in grado di ottimizzare la fruizione dell’intero impianto; una nuova dorsale in fibra ottica dedicata al miglioramento della connettività di sistema; un nuovo punto di ripresa ambientale allo scopo di aumentare la sorveglianza dell’area posta all’incrocio delle vie Trieste e XXV Aprile. La telecamera per immagini nitide a colori anche in situazioni di scarsa illuminazione o durante le ore notturne sarà installata al semaforo presente all’intersezione delle vie.

A Malgrate il progetto prevede l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con l’installazione di: una nuova dorsale in fibra ottica dedicata al miglioramento della connettività di sistema, cinque nuovi punto di ripresa ambientale per l’area dei parchi di via Stabilini e S. Leonardo e il collegamento alla nuova dorsale del sito di videosorveglianza esistente “P.za Alpini”.

A Oliveto Lario, invece, Il progetto prevede un primo intervento con la fornitura e la installazione di una wokstation dedicata per la visualizzazione delle telecamere ambientali.

Il secondo intervento prevede la fornitura e l’installazione di 4 NAS – una tipologia di dispositivi di archiviazione – per memorizzare in locale i transiti rilevati dai lettori targhe presenti nel territorio comunale.

Infine allo scopo di aumentare la sorveglianza nel Comune di Civate è previsto il posizionamento di un totale di 4 nuovi punti di ripresa composti da altrettante telecamere.

E’ inoltre previsto il collegamento delle telecamere del parco di Via Tozio con antenne wireless con collegamento al campanile del Comune di Valmadrera. Tutte le nuove telecamere saranno connesse tramite antenne wireless al punto di rilancio

nel Comune di Civate collegato con la centrale unica nel Comune di Valmadrera.