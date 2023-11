Viabilità. Pulizia notturna parcheggi. Domenica la corsa Maggianico-Camposecco

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, vi segnaliamo in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 7 novembre nelle aree di via Movedo (parcheggio del santuario), via Sant’Ambrogio, via Besonda Inferiore, via Vercelloni, via don Morazzone, via Valsassina (via Pacinotti), corso Matteotti, via don Ticozzi (Taurus), via dell’Isola e via Plinio.

Vi comunichiamo le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via PASQUALE FUMAGALLI, tratto compreso tra le intersezioni con via Pio Galli e via Arrigoni, divieto di circolazione per lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto dalle 8 alle 17 il 6 e il 7 novembre;

via APPIANI, senso unico di marcia dal civico 7 verso corso Martiri della Liberazione e limite massimo di velocità di 30 km/h per intervento di sostituzione di una saracinesca dalle 8 alle 18 il 6 e il 7 novembre;

via VERDI, tratto all’altezza del civico 2, divieto di transito veicolare per occupazione suolo causa sosta temporanea di un cestello dalle 7:30 alle 12:30 l’11 novembre;

via BELLAVISTA, divieto di circolazione veicolare per lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto dalle 8 alle 17 il 9 novembre;

via FOSCOLO, tratto all’altezza del civico 18, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla rete del gas il 9 e il 10 novembre;

corso PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 55, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione alla rete idrica l’8 e il 9 novembre;

via GHISLANZONI, tratto compreso tra l’intersezione con via Amendola e via Appiani, sospensione del senso unico di marcia, istituzione del doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via Appiani, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati da segnaletica verticale, per la costruzione della rete di teleriscaldamento dalle 8 del 7 novembre alle 19 dell’11 novembre;

via DELL’ISOLA, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione causa infiltrazioni d’acqua dal 6 al 10 novembre.

Infine, vi ricordiamo le modifiche alla viabilità per domenica 5 novembre causa l’evento sportivo “35^ Sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico” e per sabato 11 novembre per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro. La manifestazione di questa domenica, organizzata dall’Associazione Proletari Escursionisti – APE di Lecco, interesserà via san Rocco, via Paisiello, via Alle Fornaci (tratto tra via Paisiello e via Donizetti), via Donizetti e dei sentieri di montagna sino alla località Camposecco, via Pergolesi, via Mascagni, via Alla Fonte, via san Rocco, con partenza e arrivo presso l’oratorio di via Zelioli. Per lo svolgimento in sicurezza dell’evento, verrà istituito il divieto di transito veicolare nelle vie interessate dalle 9 alle 11 di domenica 5 novembre, limitatamente nel tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.