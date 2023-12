Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara: il programma a Lecco

Santa Barbara è stata eletta a patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di chi si trova “in pericolo di morte improvvisa”

Ritrovo alle 9.30 in Caserma, poi la messa in Basilica e consegna della benemerenza

LECCO – Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara, la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità ed è stata quindi eletta a patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”.

La cerimonia, predisposta dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, è in programma lunedì 4 dicembre. Si comincia alle 9.30 con il ritrovo in Caserma del personale e degli ospiti, a cui farà seguito, alle 10, l’alzabandiera e la deposizione della corona ai caduti con la benedizione della corona e del personale.

Dopodiché trasferimento in Basilica di San Nicolò per partecipare alla messa. Al termine della funzione religiosa sono previsti i saluti del comandante, l’ingegner Alessandro Granata e consegna della benemerenza. E’ previsto un momento musicale a cura degli alunni del liceo musicale Grassi che eseguiranno l’inno d’Italia mentre il personale del Saf stenderà il tricolore. A seguire è previsto un momento conviviale presso l’oratorio della Basilica.