Violenza contro le donne, le caserme Carabinieri di Lecco e Merate si illuminano di rosso

L’Arma dei Carabinieri aderisce alla giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

Nel 2017 l’adesione al progetto di Soroptimis “una stanza tutta per sè” per l’ascolto dlle donne vittime di abusi

LECCO – Anche l’Arma dei Carabinieri aderisce alla campagna internazionale promossa dalle Nazioni Unite nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, illuminando simbolicamente di rosso le proprie sedi.

Anche a Lecco, nella giornata del 25 novembre, saranno illuminate le sedi del Comando Provinciale e della Compagnia di Merate ove, sono presenti, dal 30 giugno 2017, locali appositamente allestiti per l’ascolto di donne vittime della violenza ed abusi, creata nell’ambito del progetto denominato “Una stanza tutta per sè” promosso da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, realizzati con il contributo dei Soroptimist Club di Lecco e Merate.