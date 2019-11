Violenza contro le donne, l’iniziativa dei sindacati a Lecco

Appuntamento lunedì 25 novembre, mattinata ricca di iniziative

Anche gli studenti lecchesi saranno presenti

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si terrà il 25 novembre i Coordinamenti donne delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil organizzano ‘Una luce in fondo al tunnel’.

L’iniziativa inizierà alle 10 lunedì 25 novembre presso il Centro di Formazione Espe di Lecco (Via Achille Grandi 15). Il programma prevede la proiezione del docu-film “Donne in prigione si raccontano” diretto da Jo Squillo con la presentazione di Sara Bordoni (Auser Lombardia). Alle 10.40 gli avvocati Monica Rosano e Alessandra Colombo presenteranno il Codice Rosso, legge del 19 luglio 2019.

Si proseguirà alle 11.15 con l’intervento del consigliere di Parità della Provincia di Lecco Adriana Ventura dal titolo “Violenze e molestie nei luoghi di lavoro”. Infine alle ore 12 presentazione dell’installazione artistica realizzata dai ragazzi della 5B del Liceo Artistico Medardo Rosso (in via Besonda), che prenderanno parte alla mattinata con gli studenti del Bertacchi.

Al termine della manifestazione verrà offerto il ‘pan tramvai’ prodotto dalle donne del carcere di Bollate.

QUI la locandina