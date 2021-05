Illustrato il nuovo protocollo d’intesa firmato da 22 realtà della provincia di Lecco

Sistema territoriale antiviolenza in rete: “Funziona grazie ad azioni concrete e al lavoro di tutti”.

LECCO – “Nel secondo semestre del 2020 si è assistito a un aumento dei reati contro la persona e, con più intensità, contro fasce deboli. Quarantena e crisi economica hanno determinato episodi di violenza e molestie: alla fine dello scorso anno i casi di maltrattamenti in famiglia trattati dalla Questura di Lecco sono giunti a 30 (contro i 25 del 2019) e le denunce sono praticamente raddoppiate (17 nel 2020 contro le 8 nel 2019). I primi mesi del 2021 non restituiscono dati confortanti, anzi, per certi versi, il fenomeno è in netto peggioramento. Solo nei primi 4 mesi del 2021 i reati trattati dalla Questura di Lecco sono in tutto 14 (10 maltrattamenti, 3 violenze sessuali e un caso di revenge porn).

A snocciolare questi numeri preoccupanti è stato il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa che in mattinata, in municipio, è in intervenuto per la presentazione del nuovo protocollo d’intesa siglato da 22 realtà del territorio provinciale di Lecco per il nuovo Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete (STAR) a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e Violenza.

Un video molto toccante che ha unito la testimonianza di una storia di violenza alle opere d’arte della collezione di Palazzo delle Paure ha lasciato tutti senza parole: “Il tema della violenza di genere, purtroppo, fa ancora parte del quotidiano anche nel nostro territorio – ha detto il vice sindaco Simona Piazza -. Da qui nasce l’importanza di partecipare al progetto Star ma soprattutto mettere in atto azioni concrete per contrastare questo fenomeno”.

“Oggi il protocollo si rinnova ricco dell’esperienza che si porta alle spalle – ha detto l’assessore alle Pari Opportunità Renata Zuffi -. Il fenomeno della violenza sulle donne non solo non è diminuito ma è sempre più complesso. La costruzione di una rete sempre più puntuale a contrasto della violenza sulle donne rappresenta uno strumento indispensabile a realizzare interventi integrati, ad accrescere le competenze sul fenomeno e promuovere progettualità condivise al fine di definire metodologie di intervento comuni. Uno degli obbiettivi è quello di costruire processi di buone pratiche con tutti gli attori relative al valore della differenza. Solo insieme possiamo superare il fenomeno della violenza contro le donne”.

Tra gli interventi anche quelli di Maria Vitali (Telefono Donna Lecco) e Amalia Bonfanti (presidente de L’altra metà del cielo – Telefono Donna Merate). La prima ha sottolineato come questo lungo periodo di lockdown abbia aumentato il problema della violenza sulle donne: “Donne che hanno anche subito maggiormente le conseguenze economiche del covid rendendo ancora più difficile e complesso qualsiasi tentativo di uscire da una situazione di violenza”.

Amalia Bonfanti, invece, in pochi minuti ha raccontato una storia del nostro territorio: una donna con tre figli che ha trovato la forza di andare alla Polizia e denunciare: “Ha trovato agenti bravi e formati che hanno avviato tutta la macchina che ha permesso l’intervento dei centri antiviolenza e dei servizi sociali. La madre con i figli è stata portata in una casa protetta dove le è stato dato tutto ciò che serviva per avere un po’ di serenità e riuscire a vivere. E’ stata affiancata da un servizio psicologico e di consulenza legale e, una volta passato il periodo di rischio, ha potuto intraprendere un percorso per raggiungere la propria autonomia. I centri antiviolenza possono fare tutto questo solamente perché attorno c’è una rete che fa moltissimo”.

“Un progetto da coltivare e incentivare sempre di più – ha concluso il Prefetto di Lecco -. Il fenomeno è davvero molto complesso, ma solo se lo affrontiamo tutti insieme e uniti possiamo raggiungere ottimi risultati”.

I firmatari del protocollo

Comune di Lecco, Prefettura di Lecco, Distretto di Lecco, Procura della Repubblica di Lecco, Tribunale di Lecco, Ambito Distrettuale di Bellano, Ambito Distrettuale di Lecco, Ambito Distrettuale di Merate, Asst di Lecco, Ats della Brianza, Ufficio Scolastico di Lecco, Associazione Telefono Donna Lecco, Associazione L’altra metà del cielo . Telefono Donna Merate, Cooperativa L’arcobaleno, Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecco, C.P.O. Ordine Avvocati della provincia di Lecco, Consigliera di Parità, Fondo Carla Zanetti, Soroptimist di Lecco, Soroptimist di Merate, Cooperativa Omnia Language.