Visita del sindaco al Gruppo antincendio boschivo Rancio-Laorca

Maruo Gattinoni: “Lavoro di prevenzione importante che va sostenuto e incoraggiato”

25 i volontari che oggi hanno lavorato alla pulizia del primo tratto di via Paradiso da spine e rovi

LECCO – Domenica di lavoro per il Gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale Rancio-Laorca guidato dal capo squadra Mario Fusi.

L’intervento di giornata ha visto la pulizia da spine e rovi del primo tratto di via Paradiso, dall’altezza della sede degli Alpini Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca fino alla biforcazione con la strada che sale verso il vallo paramassi.

Presente, per una visita alla giornata di lavoro, anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che ha apprezzato l’impegno e la dedizione del Gruppo anticendio. “Ho accolto l’invito del capo squadra Mario Fusi sapendo che il gruppo è molto attivo nella zona del vallo la quale risulta essere delicata per svariati motivi a livello normativo, per accessi, proprietà e non solo – ha fatto sapere il sindaco – Il lavoro di prevenione che Fusi e la sua squadra svolgono regolarmente è importante e va sostenuto e incoraggiato. Per questo motivo, abbiamo progetti più grandi con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità di questi spazi e rendere più agevole e più pratica la messa in sicurezza del territorio. A Fusi e a tutto il Gruppo anticendio un sentito ringraziamento”.

Soddisfatto per il lavoro svolto e per la visita del sindaco il Capo Squadra Fusi: “Oggi abbiamo pulito questo tratto di via Paradiso, grazie all’impegno di 25 volontari. Vista la giornata e avendo l’ok per poter procedere, nel rispetto delle norme, a bruciare quanto tagliato, abbiamo concluso il lavoro eliminando spine e rovi”.

In riferimento alla visita del sindaco, Fusi ha chiosato: “Speriamo che la nostra Amministrazione si ricordi noi”.