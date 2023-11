Women in run, un ‘fiume’ rosa per dire no alla violenza contro le donne

In 427 al via dalla Piccola

Successo per la 2^ edizione della manifestazione

LECCO – Insieme, correndo o camminando, per dire no alla violenza contro le donne. Domenica mattina la città si è tinta di rosa con la manifestazione #insiemeèpiùbello, camminata/corsa ludico sportiva a passo libero per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne organizzata dall’Asd Women in Run Lecco con il supporto di diverse associazioni e il patrocinio del Comune.

Anche quest’anno i lecchesi hanno risposto numerosissimi all’appello lanciato dall’Associazione Wir: erano infatti in 427 alla partenza allestita presso il Piazzale Riccardo Cassin, alla Piccola, avvenuta poco dopo le 9.30 sotto uno splendido sole. Tre i percorsi previsti attraverso la città e i suoi rioni, da 8 e 14 km pensati per tutti e 15 km più impegnativi, per veri e propri runner

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Telefono Donna Lecco, associazione impegnata da sempre nel supporto alle donne vittima di violenza.

Un altro grande successo per la manifestazione di Wir che, all’indomani del 25 novembre, Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne, ha offerto un’altra occasione per riflettere tramite lo sport su un tema significativo e di grande attualità.