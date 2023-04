Mandello. ‘Basta cemento’: il ‘grido’ dello striscione ai giardini

E’ apparso oggi, mercoledì, legato tra due alberi lungo il viale

Ignoti gli autori del messaggio, probabilmente legato all’imminente incontro pubblico sulla riqualificazione dei giardini

MANDELLO – Uno striscione e due parole eloquenti: “Basta cemento”. E’ comparso nella giornata di oggi, mercoledì, lungo il viale di giardini di Mandello, in prossimità della fontana, legato tra due alberi.

Sebbene chi l’abbia affisso rimanga ignoto, la sua apparizione in data odierna è con buona probabilità non casuale, visto l’imminente incontro, previsto stasera in sala polifunzionale al Lido, dove si parlerà della riqualificazione dei giardini. Un segnale forte quello lanciato, in attesa del dibattito pubblico.