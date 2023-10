Mandello e Nasaud di nuovo unite: dalla Romania una delegazione di studenti

Sei alunni e due insegnanti a Mandello per un progetto Erasmus

Lezioni nell’Istituto A.Volta e, nei momenti liberi, visite sul territorio

MANDELLO – Continuano a consolidare i legami di fratellanza e amicizia i paesi di Mandello e Nasaud, cittadina rumena della Transilvania: il prossimo 14 ottobre è attesa una delegazione di studenti composta da otto persone, due insegnanti e sei alunni, provenienti dal Liceo ‘Cosbuc’ di Nasaud, che resterà nel paese sul lago fino al 21 ottobre.

Lo fa sapere Osvaldo Castagna, presidente del Comitato Gemellaggi di Mandello, che dopo l’ultima soddisfacente visita dello scorso settembre della ‘Ansamblul Folcloric Somesana’ di Nasaud, “un’occasione per rafforzare il nostro rapporto di amicizia”, annuncia un nuovo momento di condivisione con i “gemelli”.

A fare da punto di riferimento per i giovani studenti rumeni l’Istituto Comprensivo Statale A.Volta, dove dal 16 al 20 ottobre parleranno in inglese di ‘European values and work ethics’ per un progetto Erasmus. Durante la settimana invece, nei momenti liberi, saranno previste anche una serie di gite sul territorio: visite al Museo Moto Guzzi alla Torre di Maggiana, a Varenna, in biblioteca e al centro anziani. Si raggiungerà anche Bellagio in battello.

Già definito il ricevimento degli ospiti, lunedì 16 ottobre alle ore 15 in sala consiliare a Mandello. Ad accogliere studenti e insegnanti ci sarà il sindaco Riccardo Fasoli.