Mandello. Accolta la delegazione di Nasaud, e stasera via alle danze

Il benvenuto ai “gemelli” rumeni in sala consiliare

Stasera spettacolo folkloristico e di danza in Piazza del Comune alle ore 18.30. In caso di maltempo si terrà al Teatro De André

MANDELLO – Avevano già avuto modo di assaporare l’aria del lago ieri con una gita a Varenna, i membri della delegazione rumena di Nasaud, città gemellata con Mandello, ma è oggi, mercoledì, che hanno ricevuto l’accoglienza ufficiale da parte delle istituzioni in sala consiliare.

A dare un caloroso benvenuto agli ospiti il sindaco Riccardo Fasoli, assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza, insieme al Comitato gemellaggi capitanato dal presidente Osvaldo Castagna. Tra le file della delegazione rumena tanti giovanissimi appartenenti al corpo folkloristico ‘Ansamblul Folcloric Somesana’, accompagnati da istruttore e manager, nonché dai rappresentati dell’Amministrazione di Nasaud, complessivamente circa una ventina di persone.

Un viaggio, durato ben 24 ore di pullman, per suggellare legami di amicizia e fratellanza. La permanenza sarà breve (di tre giorni) ma intensa, con un programma serrato: dopo essere stati alla ‘Perla del Lago di Como’ e aver ricevuto i doverosi omaggi in sala consiliare, i “gemelli” rumeni hanno continuato in data odierna la visita a Mandello, facendo tappa alla Lega Navale, in Polisportiva e alla Canottieri. Pranzo dagli Alpini e poi Museo Moto Guzzi, prima di dare via allo spettacolo con danze folkloristiche in piazza del Comune alle ore 18.30, indossando costumi tradizionali. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel Teatro De André. A chiudere la ricca giornata sarà una pizzata in compagnia.

Già domani sarà tempo dei saluti, ma prima ultimo giro allo scoperta del lago in battello, con tappa a Bellagio, sempre condizioni meteo permettendo, e cena in Polisportiva per chiudere nel migliore dei modi il soggiorno mandellese. E l’occasione per incrociare di nuovi i cammini Nasaud e Mandello l’avranno molto presto: a ottobre, per una settimana (dal 14 al 21), arriverà una delegazione di studenti frequentanti il Liceo ‘Cosbuc’ di Nasaud per un progetto Erasmus.