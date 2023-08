Mandello. Riqualificazione giardini a lago, i primi interventi si avvicinano

Lavori a pieno regime intorno a fine settembre

Camminamento a lago, Belvedere, nuovo Infopoint, sistemazione spiaggetta Falck nel primo lotto

MANDELLO – Dopo l’estate partiranno in via ufficiale i lavori di riqualificazione dei giardini in zona lago a Mandello, di cui tanto si è discusso, con progetto complessivo presentato ai cittadini ad aprile e definitivamente depositato un paio di mesi fa, intorno a metà giugno. L’avvio formale entro Ferragosto, anche se gli interventi prenderanno veramente piede solo verso fine settembre, quando l’alta stagione turistica volgerà al termine e i bagnanti lasceranno libere le spiagge.

Entrando nei dettagli del progetto di questo primo lotto, che comincerà a modificare il volto dei giardini, è prevista infatti la sistemazione della spiaggetta Falck con realizzazione di una gradonata e zona accessibile per i portatori di disabilità. Sistemato anche il camminamento a lago e messo in sicurezza il parapetto della Poncia. Tra il percorso pedonale e l’area verde prenderà spazio il Belvedere, ridotto per alcune prescrizioni rispetto ai piani iniziali, con una grande panchina. Riassestato anche il tratto ciottolato che arriva fino all’ingresso dei giardini e predisposta la nuova casetta che ospiterà l’Infopoint, collocata non più a lato del viale principale dove è attualmente, ma in un punto più visibile per chi è di passaggio.

“Un intervento tutt’altro che invasivo – ci ha tenuto a precisare Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello, poco dopo la deposizione del progetto definitivo lo scorso giugno – che permetterà di fruire meglio dei giardini a lago. Anche le piantumazioni vengono rispettate ed è chiaro che se si devono fare dei lavori vanno gestite, infatti c’è stato dietro anche uno studio agronomico che nessuno finora aveva mai svolto. Per quanto riguarda la spiaggia Falck, verrà inoltre predisposto un chiosco temporaneo per gestire l’area”.

L’impegno economico per questi primi interventi è di 600 mila euro, cifra da cui sono esclusi i costi per realizzare l’Info Point, pari a 40 mila euro.